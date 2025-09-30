El descargo de Jorge Rial tras la nueva detención de Morena Rial

La detención de Morena Rial volvió a poner a la familia del periodista Jorge Rial en el centro de la escena mediática. La hija del conductor fue apresada por incumplir las medidas judiciales que le habían permitido acceder a la excarcelación tras el robo en la localidad bonaerense de Villa Adelina .

Según lo establecido por la Justicia, debía permanecer en el domicilio declarado, evitar cualquier intento de salir del país y someterse a un tratamiento psicológico, puntos que no habría respetado y que derivaron en la revocación del beneficio .

La noticia generó un fuerte revuelo, pero la voz más esperada fue la de su padre. Jorge Rial eligió su propio espacio , el streaming Carnaval , para hablar sin rodeos sobre la situación de Morena.

“ Le acaban de revocar la detención domiciliaria a mi hija Morena . Lamentablemente, no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común. Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa para esperar el juicio, hay que respetar las normas y las reglas”, explicó.

El periodista enfrentó las críticas que lo acusaban de querer minimizar lo ocurrido y aseguró: “Estoy acá porque es mi lugar, y voy a seguir estando acá”. A pesar del dolor, el periodista no buscó justificaciones para las actitudes de su hija.

“Obviamente que me duele tener a mi hija en esta situación, pero ella tomó una decisión de vida, teniendo alternativas… Mi hija tenía todo para elegir el camino del bien, de la honestidad y del estudio, pero eligió el camino que a mí no me gusta”, señaló.

Con firmeza, agregó: “Ella tomó esa decisión, es grande, tiene 27 años y dos hijos... Y uno asume los actos y asume las responsabilidades que traen esos actos. No puedo hacer más nada. Hice todo lo que pude. Seguramente mal, pero hice todo lo que pude. Ella tomó esta decisión. No la pude torcer”.

Jorge Rial aseguró que Morena Rial no tendrá beneficios por ser su hija

También se refirió a quienes lo señalan por supuestos beneficios en el accionar judicial: “Mi hija es una ciudadana más. No tiene coronita, ni quiero que tenga coronita. No pedí nada. Ni voy a pedir nada. Solamente quiero que cumpla lo que tenga que cumplir. Me gustaría que le pida perdón a los que les hizo daño, hasta ahora no lo hizo. Y bueno, una manera de cumplir es esto”.

Morena Rial presa

Con tono quebrado, Rial reveló que había hablado con Morena tras la nueva detención: “En este momento está detenida. Hablé recién con ella. Quiero decir. Está llorando. Obviamente que me duele como padre, pero me parece que es una consecuencia de sus actos”.

Finalmente, dejó una reflexión cargada de autocrítica: “Siempre pido disculpas. No tengo nada que ver con esto, pero tengo que pedir disculpas porque es mi hija y en algo he fallado. Entonces, si fallé, tengo que pedir disculpas. Ojalá que esto le sirva para entender que lo que hizo está muy mal y que no hay que hacerlo”.