Volvieron a meter presa a Morena Rial: por qué y qué dijo su abogado

La hija de Jorge Rial volvió a quedar detenida y su amigo y abogado, Alejandro Cipolla, confirmó que la incumplió medidas judiciales.

Morena Rial nuevamente presa. 

Por Redacción Policiales

Morena Rial volvió a quedar detenida luego de que la Justicia determinara que incumplió las medidas judiciales que se habían fijado en el marco de su excarcelación. La hija del conductor y periodista Jorge Rial enfrenta una causa por el robo ocurrido en la localidad bonaerense de Villa Adelina, y ahora su situación legal se complicó aún más.

La noticia fue confirmada por Alejandro Cipolla, abogado y amigo de la influencer, quien emitió un comunicado en el que dio detalles sobre lo ocurrido. “Se informa por medio de la presente que Morena Rial fue nuevamente detenida, por motivos de no cumplimentar las pautas!”, expresó el letrado.

En el mismo mensaje, Cipolla señaló que el reconocido abogado Miguel Ángel Pierri ya fue notificado de la detención y que se pondrá al frente de la estrategia judicial. “El Dr Pierri ya se encuentra anoticiado, y comenzará a trabajar para su pronta libertad! Voy a ir informando las novedades! Saludos”, agregó.

Morena Rial detenida nuevamente

Volvieron a detener a Morena Rial

El caso de Morena Rial ha mantenido una fuerte exposición pública desde que se conoció su vínculo con el robo investigado en Villa Adelina. En su momento, la influencer había recuperado la libertad con ciertas condiciones impuestas por la Justicia, entre ellas restricciones de conducta que, según la decisión reciente, no cumplió.

Esta reincidencia la dejó nuevamente privada de su libertad, con un panorama judicial que abre un nuevo frente en su vida personal y mediática. La situación despertó una fuerte expectativa sobre los próximos pasos que dará la defensa, ya que Pierri cuenta con experiencia en causas mediáticas de alto perfil.

Mientras tanto, el entorno de Morena espera que se pueda resolver lo antes posible. Cipolla, que suele acompañarla en el plano legal y personal, dejó en claro que informará cada avance de la causa.

