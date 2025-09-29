29 de septiembre de 2025 - 10:49

El triángulo amoroso que terminó mal en un "telo": infidelidad, cuchillazos y sangre

Un hombre hirió al supuesto amante de su pareja en un hotel alojamiento de Salta.

Imagen ilustrativa hotel alojamiento. Foto: Gentileza

Una aparente infidelidad provocó un violento hecho el jueves pasado en la provincia de Salta.

En un hotel alojamiento de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, un hombre ingresó acompañado de una mujer, pero a los minutos irrumpió en la habitación la pareja de ella y se desató una brutal discusión.

El agresor atacó al hombre con un arma blanca, provocándole una grave herida en el rostro, a la altura del ojo. Personal de emergencias acudió al sitio y trasladó de urgencia a la víctima al Hospital San Vicente de Paul de Orán.

Sin embargo, por la complejidad de las lesiones, se dispuso su derivación al Hospital San Bernardo, en la ciudad de Salta, para recibir atención especializada, informó el diario local El Tribuno.

En el "telo" ubicado sobre la Ruta Nacional N° 50 trabajó la Policía de Salta junto al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), quienes recabaron pruebas y testimonios para reconstruir el hecho.

Por ahora, no se difundieron detalles oficiales sobre la identidad de los involucrados ni sobre la calificación legal del hecho.

