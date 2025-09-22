Nacieron trigemelas en Salta, un caso que sucede por cada millón de embarazos

Se trató de un parto prematuro debido a que la gestación fue de 34 semanas. La familia pidió una ayuda económica.

En un hospital de la provincia de Salta nacieron trigemelas, una situación que sucede cada un millón de casos. Se refiere a un acontecimiento excepcional, ya que las bebas compartían placenta en un embarazo denominado monocorial triamnótico.

Ainara pesó 1.640 gramos, la segunda en nacer fue Amira con 1.560 gramos (la más pequeña) y Ámbar con 1.780. Las hermanas se encuentras internadas en el área de Neonatología debido a que se trató de un parto prematuro y con cesárea programada ya que la gestación fue de 34 semanas.

Nacieron trigemelas en Salta Nacieron trigemelas en Salta. Área Operativa Norte Según trascendió, Nancy -la madre- y sus hijas están en buen estado de salud. La mujer recibió atención de ginecólogos y obstetras en el transcurso del embarazo, que fue el segundo registrado de estas características en 2025 en la provincia.

Además, durante el primer semestre hubo 54 nacimientos de gemelos en el Hospital Materno Público Materno Infantil de Salta. Por ahora el problema principal de los padres de las trillizas es que necesitan apoyo económico, para lo cual su familia comenzó una campaña que llegó a medios locales y se difunde de manera nacional.

Nacieron trigemelas en Salta Nacieron trigemelas en Salta. Área Operativa Norte Trigemelas: ¿qué significa? "Este embarazo en particular fue monocorial triamniótico, lo que significa que tiene una sola placenta y tres bolsas amnióticas. Es muy infrecuente, ocurre uno en un millón", informó Milagros Ruiz Mauger, residente de Tocoginecología del Hospital Público Materno de Salta que intervino en el monitoreo y parto de Nancy.

Embed - Segundo nacimiento trigemelar en el HPMI nacimiento trigemelar en el HPMI"> Por su parte, Adrián Aguilar, responsable de Neonatología del mismo centro médico, añadió: "Las tres se encuentran sin requerimientos de oxígeno ni requerimientos de presión para mantener sus pulmones funcionando adecuadamente".