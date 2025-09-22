22 de septiembre de 2025 - 22:53

Nacieron trigemelas en Salta, un caso que sucede por cada millón de embarazos

Se trató de un parto prematuro debido a que la gestación fue de 34 semanas. La familia pidió una ayuda económica.

Nacieron trigemelas en Salta.

Nacieron trigemelas en Salta.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En un hospital de la provincia de Salta nacieron trigemelas, una situación que sucede cada un millón de casos. Se refiere a un acontecimiento excepcional, ya que las bebas compartían placenta en un embarazo denominado monocorial triamnótico.

Leé además

“En Mendoza, entre el 15 y el 20% de los bebés internados en neonatologías del sistema público tienen resultados positivos de tóxicos por el consumo de sustancias durante el embarazo”, advirtió el ministro de Salud, Rodolfo Montero.

Alerta en Mendoza: 1 de cada 5 bebés internados en hospitales públicos están intoxicados con sustancias

Por Verónica De Vita
Estanterías de la Librería Universitaria de la UNCuyo se completan con lecturas sobre temas ambientales con el objetivo de impactar en la comunidad, especialmente en las camadas juveniles.

Pocos libros en los hogares y el impacto en los niños: qué hay gratis en la biblioteca digital de la DGE

Por Verónica De Vita

Ainara pesó 1.640 gramos, la segunda en nacer fue Amira con 1.560 gramos (la más pequeña) y Ámbar con 1.780. Las hermanas se encuentras internadas en el área de Neonatología debido a que se trató de un parto prematuro y con cesárea programada ya que la gestación fue de 34 semanas.

Nacieron trigemelas en Salta
Nacieron trigemelas en Salta.

Nacieron trigemelas en Salta.

Según trascendió, Nancy -la madre- y sus hijas están en buen estado de salud. La mujer recibió atención de ginecólogos y obstetras en el transcurso del embarazo, que fue el segundo registrado de estas características en 2025 en la provincia.

Además, durante el primer semestre hubo 54 nacimientos de gemelos en el Hospital Materno Público Materno Infantil de Salta. Por ahora el problema principal de los padres de las trillizas es que necesitan apoyo económico, para lo cual su familia comenzó una campaña que llegó a medios locales y se difunde de manera nacional.

Nacieron trigemelas en Salta
Nacieron trigemelas en Salta.

Nacieron trigemelas en Salta.

Trigemelas: ¿qué significa?

"Este embarazo en particular fue monocorial triamniótico, lo que significa que tiene una sola placenta y tres bolsas amnióticas. Es muy infrecuente, ocurre uno en un millón", informó Milagros Ruiz Mauger, residente de Tocoginecología del Hospital Público Materno de Salta que intervino en el monitoreo y parto de Nancy.

Embed - Segundo nacimiento trigemelar en el HPMI

Por su parte, Adrián Aguilar, responsable de Neonatología del mismo centro médico, añadió: "Las tres se encuentran sin requerimientos de oxígeno ni requerimientos de presión para mantener sus pulmones funcionando adecuadamente".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un hombre de 30 años fue imputado por atropellar a un playero luego de intentar pagar con billetes falsos en una estación de servicio

Intentó pagar con billetes falsos, atropelló y arrastró a un playero 200 metros y fue detenido

Por Redacción Policiales
La jueza Julieta Makintach denunció al Ministerio Público de San Isidro.

Caso Maradona: Julieta Makintach denunció al Ministerio Público de San Isidro por "manipulación de prueba"

Por Redacción Sociedad
Más de 30 deudores alimentarios detectados en estadios y recitales.

La Bombonera, recitales y más: impidieron el ingreso a eventos a 32 deudores alimentarios este fin de semana

Por Redacción Sociedad
Tiempo bueno este martes en Mendoza.

Mendoza tendrá un martes con tiempo agradable: así estarán la mínima y la máxima

Por Redacción Sociedad