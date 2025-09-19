19 de septiembre de 2025 - 22:45

Intentó pagar con billetes falsos, atropelló y arrastró a un playero 200 metros y fue detenido

El conductor, tras pagar con billetes falsos, atropelló a un playero y fue detenido luego de una fuga violenta. Fue imputado por falsificación y lesiones.

Un hombre de 30 años fue imputado por atropellar a un playero luego de intentar pagar con billetes falsos en una estación de servicio

Un hombre de 30 años fue imputado por atropellar a un playero luego de intentar pagar con billetes falsos en una estación de servicio

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 30 años fue detenido e imputado este viernes por atropellar a un playero en la ciudad salteña de Orán luego de intentar abonar con billetes apócrifos.

Conforme a la información del Ministerio Público Fiscal provincial, durante la noche del 12 de septiembre, el sospechoso concurrió a una estación de servicio emplazada sobre la ruta nacional 50 y la calle Sarmiento de esa localidad, con la finalidad de cargar nafta.

Tras intentar escapar, el conductor fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, enfrentando cargos por falsificación y lesiones.

El automovilista realizó maniobras con el objetivo de que el empleado se caiga, frenó y la víctima se golpeó contra el parabrisas, al tiempo que un compañero padeció un traumatismo en la rodilla izquierda.

Posteriormente, el hombre intentó darse a la fuga, pero fue demorado y quedó a disposición de la Fiscalía Penal N°1 de Orán, la cual pidió su aprehensión al Juzgado de Garantías.

El fiscal penal Carlos Salinas formuló cargos de forma provisoria al involucrado por lesiones leves, mientras que la Justicia Federal intervino en la denuncia por la utilización de moneda apócrifa.

