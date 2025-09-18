La madrugada de este jueves estuvo marcada por la violencia en el barrio porteño de Pale rmo , cuando dos jóvenes resultaron apuñalados en medio de una batalla campal a la salida del boliche Ink , ubicado sobre Niceto Vega al 5300.

Según confirmaron fuentes del SAME, un joven de 26 años sufrió heridas cortantes en manos y piernas , mientras que otro de 18 años recibió un corte en el rostro . Ambos fueron derivados al Hospital Fernández , donde permanecen bajo observación.

De acuerdo con los testigos, el conflicto se inició dentro del local bailable tras el robo de una cadenita . La seguridad del lugar intervino y expulsó a los involucrados a la calle, pero la discusión continuó en una pelea que rápidamente escaló en violencia.

Brutal batalla campal a la salida de un boliche dejó dos jóvenes apuñalados y cinco detenidos

Imágenes del impactante momento se viralizaron en las redes. Un video muestra a dos jóvenes ensangrentados tendidos en el suelo , mientras que otro muestra la pelea entre los jóvenes.

Según informó TN, los atacantes utilizaron un pedazo de vidrio de botella para apuñalarlos .

Luego de la pelea, el personal de seguridad del boliche señaló a los presuntos agresores, que fueron detenidos por la Policía de la Ciudad a una cuadra y media del lugar, en Niceto Vega al 5.700. Se trata de cuatro hombres y una mujer, todos de entre 19 y 25 años, quienes presentaban manchas de sangre en la ropa, nudillos y zapatillas.

El operativo permitió trasladar a los demorados a la comisaría de la zona, donde quedaron a disposición de la Justicia.