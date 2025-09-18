Brutal batalla campal a la salida de un boliche dejó dos jóvenes apuñalados y cinco detenidos.

La madrugada de este jueves estuvo marcada por la violencia en el barrio porteño de Palermo, cuando dos jóvenes resultaron apuñalados en medio de una batalla campal a la salida del boliche Ink, ubicado sobre Niceto Vega al 5300.
La pelea comenzó por el intento de robo de una cadenita dentro del boliche Ink y terminó en la calle con dos heridos que fueron trasladados al Hospital Fernández.
Según confirmaron fuentes del SAME, un joven de 26 años sufrió heridas cortantes en manos y piernas, mientras que otro de 18 años recibió un corte en el rostro. Ambos fueron derivados al Hospital Fernández, donde permanecen bajo observación.
De acuerdo con los testigos, el conflicto se inició dentro del local bailable tras el robo de una cadenita. La seguridad del lugar intervino y expulsó a los involucrados a la calle, pero la discusión continuó en una pelea que rápidamente escaló en violencia.
Imágenes del impactante momento se viralizaron en las redes. Un video muestra a dos jóvenes ensangrentados tendidos en el suelo, mientras que otro muestra la pelea entre los jóvenes.
Según informó TN, los atacantes utilizaron un pedazo de vidrio de botella para apuñalarlos.
Luego de la pelea, el personal de seguridad del boliche señaló a los presuntos agresores, que fueron detenidos por la Policía de la Ciudad a una cuadra y media del lugar, en Niceto Vega al 5.700. Se trata de cuatro hombres y una mujer, todos de entre 19 y 25 años, quienes presentaban manchas de sangre en la ropa, nudillos y zapatillas.
El operativo permitió trasladar a los demorados a la comisaría de la zona, donde quedaron a disposición de la Justicia.