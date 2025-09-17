Encontraron en Neuquén a la nena de 5 años que era buscada en San Rafael

Se trata de Lourdes Milagros Gómez Leguizamón. La menor había desaparecido ayer a la salida de la escuela.

En la noche de este miércoles se dio con el paradero de Lourdes Milagros Gómez Leguizamón. La nena de 5 años había sido vista por última vez el día martes a las 16.30, a la la salida de la escuela en San Rafael.

Ahora, el Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que "la niña se encuentra en buen estado de salud". También detalló que la menor "no ha sido víctima de delito".