Nieta "culpable": sobreseyeron a la docente mendocina acusada de subir un video de abuso sexual infantil a YouTube

La justicia del Valle de Uco sobreseyó a la vicedirectora de una escuela de Tupungato investigada por presunta distribución de material de abuso infantil.

 YouTube detectó el video subido en Tupungato por la nieta de una docente. Archivo.

Por Oscar Guillén

Después de estar un mes y 10 días bajo una férrea investigación, la Justicia de Mendoza sobreseyó a la vicedirectora 52 años de una escuela de Tupungato que estuvo acusada de intentar publicar en las redes un video considerado como “material de abuso y/o explotación sexual de menores”.

Este mediodía el juez del Valle de Uco Fernando Ugarte dictó el sobreseimiento de la docente que, tras ser imputada por “distribución de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes (MASNNA)” fue apartada de su cargo por las autoridades de la a Dirección General de Escuelas (DGE).

El fiscal Javier Faossaroli solicitó al juez Ugarte que se cerrara la investigación, ya que la docente nada tuvo que ver: fue su nieta la que manipuló un teléfono que la mujer ya no usaba, e intentó subir a YouTube un video suyo que generó una alerta internacional que fue remitida al Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados en Estados Unidos y llegó, finalmente, a la fiscalía del Valle de Uco.

No se trató de un error judicial, ya que el dispositivo desde donde la niña intentó subir el video a modo de juego se encontraba en la casa de la maestra, aunque resulta llamativo que durante el allanamiento que se hizo en la vivienda, el celular no fue decomisado, sino que ella misma fue quien, después, lo entregó a los investigadores.

