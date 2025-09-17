17 de septiembre de 2025 - 12:25

Un sereno raptó, drogó y abusó de una adolescente de 16 años: dura condena para el acusado

Tomás Irala fue condenado a 22 años de cárcel por un hecho ocurrido en Jocolí, Lavalle, en 2022. Hay otro hombre, imputado por el mismo caso, que será juzgado en otro debate.

Foto archivo Los Andes

Foto archivo Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

De esta forma, el magistrado siguió el pedido realizado por el fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Flavio D’Amore, durante los alegatos.

Por el caso también está imputado otro sereno, César Rubén Ricarte (54), quien deberá enfrentar un debate similar en los próximos meses.

La encontraron atada y drogada en una casilla

El 14 de julio de 2022, la familia de la joven de 16 años había denunciado la desaparición de la chica que se produjo durante la madrugada de ese día en su casa, ubicada en la ruta 40, en Jocolí.

Unos 30 efectivos de la comisaría 17 de Lavalle y personal de Infantería, Canes, Patrulla de Rescate y la Unidad Investigativa departamental comenzaron una exhaustiva búsqueda y finalmente miembros de esta última unidad la hallaron en el obrador de una empresa constructora ubicada cerca de la autopista Mendoza-San Juan.

La adolescente estaba en una casilla rodante que alojaba al sereno de turno que se ubicaba a escasos metros de la casa de la víctima.

La menor estaba atada y en shock y, tal como se sospechaba, había sido abusada por los detenidos, según las pericias médicas que le realizaron a la chica, quien fue trasladada primero al hospital Sícoli y luego al Lagomaggiore, donde se le brindó la asistencia protocolar para este tipo de casos.

Los dos sujetos fueron imputados el 19 de julio de 2022, tras ser detenidos en Lavalle. El fiscal Delitos Contra la Integridad Sexual, Gustavo Stroppiana, imputó inicialmente al primero por abuso sexual agravado por acceso carnal y al segundo, por participación primaria en el mismo hecho.

A través de un análisis comparativo de ADN se determinó que Irala habría abusado sexualmente de la menor, ya que sus rasgos genéticos son idénticos a los que se extrajeron de la víctima en un hisopado vaginal.

Además, análisis toxicológicos realizados a la víctima indicaron que le había administrado drogas para someterla sexualmente.

