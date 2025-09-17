Un sereno raptó, drogó y abusó de una adolescente de 16 años: dura condena para el acusado

Se define si extraditan a los dos rugbiers mendocinos reclamados por la justicia de Chile por abuso sexual

Nieta "culpable": sobreseyeron a la docente mendocina acusada de subir un video de abuso sexual infantil en YouTube

El juez Rafael Escot sentenció este martes a Tomás Irala Cardozo (37) a la pena de 22 años de prisión por el delito de rapto y abuso sexual con acceso carnal agravado por producir un grave daño en la salud de la víctima y por ser cometido por dos personas.

De esta forma, el magistrado siguió el pedido realizado por el fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Flavio D’Amore, durante los alegatos.

Por el caso también está imputado otro sereno, César Rubén Ricarte (54), quien deberá enfrentar un debate similar en los próximos meses.

El 14 de julio de 2022, la familia de la joven de 16 años había denunciado la desaparición de la chica que se produjo durante la madrugada de ese día en su casa, ubicada en la ruta 40, en Jocolí.

Unos 30 efectivos de la comisaría 17 de Lavalle y personal de Infantería, Canes, Patrulla de Rescate y la Unidad Investigativa departamental comenzaron una exhaustiva búsqueda y finalmente miembros de esta última unidad la hallaron en el obrador de una empresa constructora ubicada cerca de la autopista Mendoza-San Juan.

La adolescente estaba en una casilla rodante que alojaba al sereno de turno que se ubicaba a escasos metros de la casa de la víctima.

La menor estaba atada y en shock y, tal como se sospechaba, había sido abusada por los detenidos, según las pericias médicas que le realizaron a la chica, quien fue trasladada primero al hospital Sícoli y luego al Lagomaggiore, donde se le brindó la asistencia protocolar para este tipo de casos.

Los dos sujetos fueron imputados el 19 de julio de 2022, tras ser detenidos en Lavalle. El fiscal Delitos Contra la Integridad Sexual, Gustavo Stroppiana, imputó inicialmente al primero por abuso sexual agravado por acceso carnal y al segundo, por participación primaria en el mismo hecho.

A través de un análisis comparativo de ADN se determinó que Irala habría abusado sexualmente de la menor, ya que sus rasgos genéticos son idénticos a los que se extrajeron de la víctima en un hisopado vaginal.

Además, análisis toxicológicos realizados a la víctima indicaron que le había administrado drogas para someterla sexualmente.