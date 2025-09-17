Buscan a una nena de 5 años: un familiar la retiró de la escuela y nada se sabe de ella

Se trata de Lourdes Milagros Gómez Leguizamón, desaparecida en San Rafael, informaron desde el Ministerio Público Fiscal. Cualquier dato debe comunicarse al 911.

La Oficina Fiscal N°1 de San Rafael pidió colaboración para dar con el paradero de Lourdes Milagros Gómez Leguizamón, de apenas 5 años, quien fue vista por última vez el martes 16 de septiembre en ese departamento sureño.

Fue a las 16.30 de ayer, cuando un familiar la retiró de la Escuela Alfredo R. Bufano, en el distrito Villa 25 de Mayo, San Rafael, y desde entonces nada se supo de la nena.

Desde el Ministerio Público Fiscal detallaron que la menor mide aproximadamente 1 metro, tiene tez trigueña, cabello castaño oscuro y largo hasta la cintura, ojos marrones y posee un lunar de nacimiento en la nuca.

Al momento de desaparecer vestía remera rosada, pantalón de jean con bordado de "labubu" y zapatillas rosadas.