17 de septiembre de 2025 - 10:05

Vuelco espectacular de un camión en la Ruta 7 con un resultado milagroso

Un camión Scania volcó en el kilómetro 946 de la ruta 7, en Las Catitas, y quedó destrozado. El chofer solo sufrió politraumatismos leves.

Un camión Scania volcó en la ruta 7, a la altura de Las Catitas. No hubo heridos. (Gentileza Enzo González)&nbsp;

Un camión Scania volcó en la ruta 7, a la altura de Las Catitas. No hubo heridos. (Gentileza Enzo González) 

Por Enrique Pfaab

Un camión con semirremolque volcó sobre la ruta 7, a la altura de Las Catitas. A pesar de los graves daños, el chofer solo sufrió politraumatismos leves

El accidente se produjo cerca de las 20.30 de este martes, a la altura del kilómetro 946 de la Ruta Nacional N°7, a la altura de Las Catitas.

Allí un camión Scania modelo 440, dominio MLJ-690, con semirremolque PMV-264, perteneciente a la empresa Toledo, de la ciudad de Rosario, volcó sobre el lateral sur de la ruta, circulaba de oeste a este.

Un camión Scania volcó en la ruta 7, a la altura de Las Catitas. No hubo heridos. (Gentileza Enzo González)

El chofer del camión, Gastón Chaves Gómez, de 23 años y domiciliado en Rosario, indicó después que perdió el dominio del camión, este se salió de la ruta y volcó.

El semirremolque estaba cargado con pallets.

Personal policial y una ambulancia de la zona concurrieron al lugar. El camionero fue trasladado al Hospital Arenas Raffo, de Santa Rosa, donde fue diagnostican politraumatismos leves, y quedó en observación unas horas.

