Volcó un vehículo de origen chileno en la Ruta 7: cuatro heridos

Un vehículo de origen chileno que transportaba a cuatro ocupantes volcó en la Ruta 7, a cuatro kilómetros del Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata, informaron fuentes policiales.
Tras el vuelco, la acompañante y dos menores fueron asistidos por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladados de inmediato al hospital local. Posteriormente, el equipo de rescate tuvo que trabajar para liberar al conductor, que se encontraba atrapado dentro del vehículo.Una vez rescatado, el hombre fue trasladado para recibir asistencia médica.
Personal de emergencia se encuentra trabajando en el lugar y las autoridades recomiendan transitar con precaución por la zona.