13 de septiembre de 2025 - 10:44

Accidente fatal en Maipú: un motociclista murió tras chocar contra un colectivo

El hecho ocurrió a las 8.30 de la mañana, en la intersección entre calle Bruno Morón y Jerónimo Ruiz.

Imagen ilustrativa.

Foto:

Archivo
Por Redacción Policiales

Un motociclista murió este sábado por la mañana tras protagonizar un choque con un colectivo de la línea 830 en Maipú. El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 en la intersección de calle Bruno Morón y Jerónimo Ruiz. Yoel Maximiliano Ochoa, de 25 años, quedó gravemente herido luego del impacto y falleció minutos más tarde.

Bruno Morón y Jerónimo Ruiz, Maipu.
La intersección en el departamento de Maipú, donde ocurrió el hecho.

Los detalles del accidente

El siniestro se produjo cuando Ochoa circulaba a bordo de una motocicleta Bajaj 200cc en dirección de norte a sur por calle Jerónimo Ruíz. Al llegar al cruce con Bruno Morón, fue impactado por un colectivo del Grupo 800, conducido por H. R., de 38 años, que transitaba de oeste a este. La víctima quedó tendida en el suelo con signos vitales débiles.

Colectivo línea 830
La colisión fue entre un colectivo de la línea 830 y la motocicleta.

En el lugar trabajaron efectivos de Tránsito Municipal, personal policial y médicos del SEC, quienes asistieron al joven, pero finalmente constataron su fallecimiento en la calzada.

Al conductor del colectivo se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,0 g/l).

