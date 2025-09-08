8 de septiembre de 2025 - 18:43

Otra muerte en Guaymallén: una mujer perdió la vida tras un violento choque

Ocurrió en la intersección de callejón Lillo y Buenos Vecinos, en Rodeo de la Cruz. La víctima fue encontrada sin vida en su vehículo.

Intersección de callejón Lillo y Buenos Vecinos, Rodeo de la Cruz, Guaymallén.

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una mujer murió en un accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este lunes en Guaymallén. El hecho sucedió cerca de las 17:30 en la intersección de callejón Lillo y Buenos Vecinos, cuando una camioneta y un Fiat Duna colisionaron de manera violenta.

Tras el impacto, la víctima fue encontrada en el lugar sin signos vitales, según informaron los médicos que llegaron para asistir a los involucrados. Personal policial también trabajó en la zona para ordenar el tránsito y resguardar la escena.

Las autoridades aún no revelaron la identidad de la mujer fallecida y se encuentran realizando las pericias correspondientes para establecer las causas del siniestro vial.

Noticia en desarrollo

Por Redacción Política