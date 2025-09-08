Otra muerte en Guaymallén: una mujer perdió la vida tras un violento choque

Ocurrió en la intersección de callejón Lillo y Buenos Vecinos, en Rodeo de la Cruz. La víctima fue encontrada sin vida en su vehículo.

Intersección de callejón Lillo y Buenos Vecinos, Rodeo de la Cruz, Guaymallén.

Una mujer murió en un accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este lunes en Guaymallén. El hecho sucedió cerca de las 17:30 en la intersección de callejón Lillo y Buenos Vecinos, cuando una camioneta y un Fiat Duna colisionaron de manera violenta.

Tras el impacto, la víctima fue encontrada en el lugar sin signos vitales, según informaron los médicos que llegaron para asistir a los involucrados. Personal policial también trabajó en la zona para ordenar el tránsito y resguardar la escena.

Las autoridades aún no revelaron la identidad de la mujer fallecida y se encuentran realizando las pericias correspondientes para establecer las causas del siniestro vial.