In fraganti: la Policía frenó delitos e incautó armas gracias a la videovigilacia

El Sistema de Videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones ( CEO ) registró una serie de delitos en distintos puntos del Gran Mendoza . De esta manera se logró desactivar intentos de robos y secuestrar armas.

Los hechos ocurrieron en Guaymallén , Maipú y Las Heras .

El primer hecho se registró en calle Bolivia y Pedro Molina , en Guaymallén, tras una alerta por un intento de robo en un domicilio . Al lugar se desplazó una movilidad de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), mientras se continuaba con el monitoreo de las cámaras.

Al arribar, personal policial detuvo al delincuente, quien fue trasladado a la Comisaría 9. La verificación en el sistema confirmó que poseía cuatro medidas pendientes , entre ellas un comparendo y citación.

En Ruta 50 y Serpa , en Maipú, las cámaras del CEO registraron a dos sujetos que escalaban una garita y manipulaban un farol en un comercio . Acto seguido, se desplazaron dos movilidades a la escena.

Luego, la Policía logró localizar a los sospechosos y recuperar los focos sustraídos. Uno de ellos contaba con medidas pendientes, incluida una orden de captura y comparendo.

Las Heras: rifles de aire comprimido incautados

Entre las calles Independencia y Alvarez Condarco, en Las Heras, el monitoreo de las cámaras detectó a un hombre cruzando la calle portando armas. Una movilidad se desplazó al lugar y el individuo extrajo los elementos de un Peugeot 206 gris.

A posterior se constató que se trataba de rifles de aire comprimido en desuso. En este caso intervino el Juzgado Convencional.