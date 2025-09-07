San Martín conmocionado por la trágica muerte de una alumna de 5.º año de una escuela local

Los vecinos del departamento de San Martín , especialmente los del distrito de Buen Orden, están transitando un fin de semana doloroso. El sábado a la tarde, tal como informó Los Andes en su momento falleció en un accidente una joven de 17 años, alumna de una escuela local, y la comunidad quedó muy impactada.

Un conductor borracho chocó contra un árbol en San Martín

Murió alumna de una escuela de Buen Orden en trágico accidente en San Martín

Brenda Gallardo era alumna del último año de la escuela 4-209 Blanca Nélida Gutiérrez , del distrito de Buen Orden donde ella también vivía. Hoy esa comunidad educativa está realizando una colecta para ayudar a cubrir los gastos de su sepelio (alias: BNG.Solidaria.209 ).

El accidente tuvo una mecánica muy particular, que transforma el hecho en aún más trágico.

Ocurrió instantes antes de las 18 sobre el Carril Norte, a poca distancia del cruce con Carril Buen Orden.

La moto Corven 110 roja, en la que viajaba Brenda Gallardo como acompañante y que era conducía por una amiga suya, de 18 años y con domicilio en Santa Rosa, viajaba hacia el Este por ese carril.

En un momento la motociclista intentó sobrepasar a un automóvil, perdió el dominio del rodado y las dos chicas cayeron sobre la calzada. En ese momento, un camión Dodge que circulaba en sentido contrario, las embistió.

Cuando llegó la ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado el médico a cargo solo pudo constatar el fallecimiento de Brenda, mientras que su amiga fue trasladada al Hospital Perrupato con politraumatismo.

Al conductor del camión, un joven de 23 años y domiciliado en Chapanay, se le realizó el dosaje de alcohol, arrojando resultado negativo.

Las actuaciones judiciales quedaron bajo la supervisión de la Oficina Fiscal en turno, de San Martín.

Inmediatamente la noticia se distribuyó rápidamente y la comunidad quedó muy conmocionada.