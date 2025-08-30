La tormenta obligó a un supermercado y al casino de San Martín a cerrar sus puertas por inundación

Filtraciones y anegamiento obligaron a la sucursal de San Martín de Tadicor a evacuar el local. Lo mismo sucedió con el Casino.

Desde las 11 de la mañana la tormenta, con intensa lluvia y la eventual caída de granizo en algunas áreas de la zona Este, comenzaron a provocar contratiempos por acumulación de agua.

En San Martín los pisos del supermercado Tadicor se llenaron de agua, debido a filtraciones y anegamiento y los responsables del lugar resolvieron evacuar el lugar y cerrar la sucursal, hasta tanto se resuelva el inconveniente.

Idéntica suerte corrió la sucursal del casino en Tótem Boulevard. Allí también se inundaron los salones de juego y debió resolverse la evacuación inmediata, debido al riesgo que implicaba la situación debido a que los salones tienen un amplio tendido eléctrico para el funcionamiento de las máquinas tragamonedas y demás sistemas de la sala.

casino En comunicación oficial, la gerencia de Tadicor indicó: “Informamos que hoy la sucursal de San Martín permanecerá *CERRADA* durante este sábado, debido a los inconvenientes ocasionados por las intensas lluvias que afectaron la zona. La decisión se tomó como medida preventiva para resguardar la seguridad de nuestros clientes y colaboradores. Te pedimos que permanezcas atento a nuestras redes oficiales, donde iremos actualizando toda la información sobre la reapertura. La sucursal de Las Heras permanecerá *ABIERTA* en los horarios habituales”