Tras un mes prófugo, capturaron al sospechoso de asesinar a "Loli Grande", un hombre en situación de calle

Esta mañana fue detenido Luis Quiroga, principal acusado del homicidio de Juan Manuel Ahumada Aguirre (28), ocurrido el 31 de julio pasado

Por Enrique Pfaab

Luis Quiroga, un hombre con domicilio en el barrio Santa Lucia, de San Martín, y que se encontraba prófugo desde el pasado 31 de julio por estar sospechado de ser el autor material del asesinato de Juan Manuel Ahumada Aguirre, ocurrido la madrugada de ese mismo día, fue detenido en la mañana de este viernes.

La información fue confirmada desde el Ministerio Público Fiscal, que había dispuesto la captura de este hombre.

Es el segundo detenido en esta causa, ya que el mismo día del homicidio ya había sido capturado Matías Bazán, también domiciliado en el barrio Santa Lucía, como coautor de asesinato.

Según las pruebas reunidas por la Fiscalía, entre ellas algunas imágenes de video captadas por cámaras de seguridad, Bazán sujetaba a la víctima mientras Quiroga lo apuñalaba.

El hecho

Juan Manuel Ahumada Aguirre (28) murió en la madrugada del jueves 31 de julio, en una calle del barrio Primavera.

La víctima, a quien llamaban "Loli grande", se había separado hacía poco tiempo y estaba en situación de calle. Su domicilio había sido también el barrio Santa Lucía, el mismo barrio donde vivían sus homicidas.

Según la investigación, Quiroga le reprochaba a Loli el haberle robado algún bien (algunos dicen que fue una bicicleta y otros que fue una batería) y fue a buscarlo. Para ello le pidió ayuda a Bazán.

En la madrugada del 31 de julio lo encontraron en el barrio Primavera, lindero al Santa Lucía, lo emboscaron y lo apuñalaron.

Bazán fue detenido horas después y Quiroga permaneció prófugo hasta esta mañana, cuando fue capturado.

