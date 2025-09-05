5 de septiembre de 2025 - 08:55

Confesó que mató a su hijo de 8 años para vengarse de su esposa porque le pidió el divorcio

Alejandro Ruffo, detenido por el crimen de su hijo Enzo en Lomas de Zamora, confesó que asfixió al niño de 8 años con el objetivo de vengarse de su esposa, quien días antes le había pedido el divorcio. “Lo hice para mandarle un mensaje a la mamá”, reveló ante un médico del hospital Gandulfo, donde estuvo internado tras intentar suicidarse.

El hecho ocurrió el pasado 5 de agosto, cuando Ruffo mató al menor y luego trató de quitarse la vida. Estuvo dos semanas hospitalizado hasta que recibió el alta y fue trasladado a la Unidad Penitenciaria N°34 de Melchor Romero.

Si bien sus palabras no constituyen una declaración formal, el profesional de la salud notificó a la Justicia y la frase quedó incorporada al expediente. La fiscal Fabiola Juanatey solicitó que la prisión preventiva quede firme, y será el juez de Garantías N°8, Gabriel Vitale, quien defina la medida.

Días después del crimen, la mamá de Enzo expresó su dolor y furia en redes sociales al comentar publicaciones antiguas de su ex pareja. “Me sacaste la vida”, escribió, y en otro mensaje le advirtió: “Te vas a pudrir en la cárcel”.

