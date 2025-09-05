Confesó que mató a su hijo de 8 años para vengarse de su esposa porque le pidió el divorcio

Alejandro Ruffo, detenido por el crimen de su hijo Enzo en Lomas de Zamora , confesó que asfixió al niño de 8 años con el objetivo de "mandarle un mensaje a la mamá”,

Alejandro Ruffo, detenido por el crimen de su hijo Enzo en Lomas de Zamora, confesó que asfixió al niño de 8 años con el objetivo de vengarse de su esposa, quien días antes le había pedido el divorcio. “Lo hice para mandarle un mensaje a la mamá”, reveló ante un médico del hospital Gandulfo, donde estuvo internado tras intentar suicidarse.

El hecho ocurrió el pasado 5 de agosto, cuando Ruffo mató al menor y luego trató de quitarse la vida. Estuvo dos semanas hospitalizado hasta que recibió el alta y fue trasladado a la Unidad Penitenciaria N°34 de Melchor Romero.

image Si bien sus palabras no constituyen una declaración formal, el profesional de la salud notificó a la Justicia y la frase quedó incorporada al expediente. La fiscal Fabiola Juanatey solicitó que la prisión preventiva quede firme, y será el juez de Garantías N°8, Gabriel Vitale, quien defina la medida.

Días después del crimen, la mamá de Enzo expresó su dolor y furia en redes sociales al comentar publicaciones antiguas de su ex pareja. “Me sacaste la vida”, escribió, y en otro mensaje le advirtió: “Te vas a pudrir en la cárcel”.