28 de agosto de 2025 - 13:50

Fuerte crítica del kirchnerismo a Milei: "¿Esperaba que lo saludaran como en el carnaval de Gualeguaychú?"

El kirchnerismo, a través del intendente Federico Otermín, criticó a Milei por la caravana que derivó en una agresión al Presidente.

El kirchnerismo, a través del intendente Federico Otermín, criticó a Milei por la caravana que derivó en una agresión al Presidente.

El kirchnerismo, a través del intendente Federico Otermín, criticó a Milei por la caravana que derivó en una agresión al Presidente.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Javier Milei presentó los candidatos de La Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires en Junín

Milei elogió a su hermana Karina y denunció que "el kirchnerismo se dedica a sembrar el caos"

Por Redacción Política
El presidente Javier Milei 

Javier Milei: "Tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo"

Por Redacción Política

Frente a la situación violenta, tuvieron que suspender la movilización apenas había empezado. Sobre estos hechos fue consultado el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielCastroOK/status/1961100083950420060&partner=&hide_thread=false

"Nosotros le pedimos a la gente de Lomas que no vaya a ese lugar para evitar cualquier tipo de incidente. Pero también, ¿con qué cara yo le puedo pedir a la mamá de un chico discapacitado que no proteste?", expresó Otermin en comunicación con Futurock.

Y agregó en tono muy crítico respecto del Gobierno nacional: "Hicieron cortar Laprida e Yrigoyen, eso es como hacer un acto en el Obelisco, un día de semana, con miles de autos pasando, con mucha gente que había ahí al costado repudiándolo (a Milei)"

Luego se descargó con una ironía: "¿Qué esperaban que pase? ¿Ir por Pavón como si fuese el Carnaval de Gualeguaychú, saludando a la gente? ¿Realmente están tan disociados de la realidad?".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielCastroOK/status/1960853143358407044&partner=&hide_thread=false

El intendente justicialista especuló incluso con la posibilidad de que el Gobierno nacional buscara "otra cosa mucho peor" con su caravana en territorio enemigo.

"¿Buscaron otra imagen mucho peor de lo que pasó? Gracias a Dios no hubo heridos, ¿pero cuál era el plan? ¿Putear a la gente que estaba ahí al costado?", expresó.

Por su lado, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich confirmó ayer la detención dos personas por la agresión a Milei y le asignó la responsabilidad al intendente Otermín.

"El principal responsable de lo que pasó hoy es Otermín. Estaban sus funcionarios y los barrabravas que trabajan con él. Pensar que Lomas de Zamora es de él, es un error", dijo la ministra de Seguridad al canal La Nación+.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Javier Milei junto a Guillermo Francos. Foto: Gentileza / Télam

Javier Milei no es lo que parece en la presidencia

Por Luis Sarmiento García
Los identikits de tres presuntos agresores de Milei en Lomas de Zamora. 

El Gobierno reveló los rostros de tres "agresores" de Milei en Lomas de Zamora y crece la polémica

Por Redacción Política
Militantes kirchneristas y libertarios se agarraron a las piñas en la Facultad de Derecho de la UBA.

Militantes kirchneristas y libertarios se agarraron a las piñas en la Facultad de Derecho de la UBA

Por Redacción Política
El exjuez Walter Bento junto a su esposa Marta Boiza y sus hijos Nahuel y Luciano Bento en Tribunales. 

Sorpresa en el juicio a Walter Bento: la Fiscalía pedirá la absolución de uno de sus hijos

Por Martín Fernández Russo