Fuerte crítica del kirchnerismo a Milei: "¿Esperaba que lo saludaran como en el carnaval de Gualeguaychú?"

Frente a la situación violenta, tuvieron que suspender la movilización apenas había empezado. Sobre estos hechos fue consultado el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín .

"Nosotros le pedimos a la gente de Lomas que no vaya a ese lugar para evitar cualquier tipo de incidente. Pero también, ¿con qué cara yo le puedo pedir a la mamá de un chico discapacitado que no proteste? ", expresó Otermin en comunicación con Futurock.

AHORA Declaraciones de Federico Otermin, @fotermin intendente de Lomas de Zamora, sobre la caravana de MiIei. "Qué esperaban que pase? ¿Ir por Pavón como si fuera el carnaval de Gualeguaychú? ¿Tan disociados están de la realidad? ¿O buscaron otra cosa?". pic.twitter.com/d4tNVeZHGo

Y agregó en tono muy crítico respecto del Gobierno nacional: "Hicieron cortar Laprida e Yrigoyen, eso es como hacer un acto en el Obelisco, un día de semana, con miles de autos pasando, con mucha gente que había ahí al costado repudiándolo (a Milei)"

Luego se descargó con una ironía: "¿Qué esperaban que pase? ¿Ir por Pavón como si fuese el Carnaval de Gualeguaychú , saludando a la gente? ¿Realmente están tan disociados de la realidad?".

Talvez la estrategia de ir gritando, bardeando y peleando con la gente no sea tan brillante después de todo pic.twitter.com/gPS33PPBk3 — Gabriel Castro (@GabrielCastroOK) August 27, 2025

El intendente justicialista especuló incluso con la posibilidad de que el Gobierno nacional buscara "otra cosa mucho peor" con su caravana en territorio enemigo.

"¿Buscaron otra imagen mucho peor de lo que pasó? Gracias a Dios no hubo heridos, ¿pero cuál era el plan? ¿Putear a la gente que estaba ahí al costado?", expresó.

Por su lado, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich confirmó ayer la detención dos personas por la agresión a Milei y le asignó la responsabilidad al intendente Otermín.

"El principal responsable de lo que pasó hoy es Otermín. Estaban sus funcionarios y los barrabravas que trabajan con él. Pensar que Lomas de Zamora es de él, es un error", dijo la ministra de Seguridad al canal La Nación+.