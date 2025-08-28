28 de agosto de 2025 - 20:29

Escándalo $Libra: la oposición logró reactivar la "comisión investigadora" y eligió a su presidente

Maximiliano Ferraro es elegido para comandar la investigación. Sin embargo, tras el consenso opositor, sorprendió que Unión por la Patria cediera la conducción, luego de militar por Sabrina Selva.

Escándalo cripto Libra: se definió el nuevo presidente de la comisión investigadora.

Escándalo cripto Libra: se definió el nuevo presidente de la comisión investigadora.

Foto:

Ilustración
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Luego de la tensión política entre los bloques de la Cámara de Diputados por la “Comisión Investigadora del caso $Libra”, la oposición consiguió imponer a Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, como presidente del comité que investiga la estafa con criptomonedas.

Leé además

Diputados reactivará la comisión investigadora de $LIBRA y la oposición se quedará con la presidenciaEscándalo cripto Libra: mañana se define si hay o no comisión.

Diputados reactivará la comisión investigadora de $LIBRA y la oposición se quedará con la presidencia

Por Redacción Política
Diputados: este miércoles debatirán para destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora $LIBRA

Diputados: este miércoles debatirán para destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora $LIBRA

Por Redacción Política

Su rol será clave durante los próximos tres meses, en los que deberá avanzar sobre un expediente que involucra al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El funcionamiento de la comisión se encontraba paralizado hace semanas, producto del empate en 14 votos que mantenía a sus integrantes sin poder de avanzar en la elección de autoridades. En tanto, el bloque opositor impulsó y aprobó una resolución que allanó el camino para hacerse de la presidencia.

Sorpresa: Unión por la Patria entregó la presidencia

Así, consiguió normalizar el funcionamiento del órgano, con el objetivo de encontrar una respuesta al accionar del presidente. No obstante, la decisión en el recinto dejó a varios sorprendidos, especialmente por la decisión de Unión por la Patria (UxP), grupo del cual se suponía que saldría el elegido para el caso.

Sin embargo, el bloque opositor mayoritario de la Cámara de Diputados le cedió la conducción de la comisión a una bancada minoritaria como la Coalición Cívica, después de haber defendido durante largos meses la candidatura de la massista Sabrina Selva para ese órgano legislativo.

Incluso, quien se encaminaba a resultar ungida como presidenta era Selva. Finalmente, Maximiliano Ferraro fue nombrado líder.

Hace dos meses, Ferraro había quedado varado en Israel debido a los bombardeos a Irán que provocaron el cierre del espacio aéreo en la región. El legislador había viajado a Tel Aviv para participar del evento Pride 2025, pero se vio sorprendido por el conflicto bélico en Medio Oriente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El estadunidense Hayden Mark Davis.

Caso $Libra: la Justicia de EE.UU. levantó el embargo de los fondos y Davis podrá girar tokens al país

Por Redacción Política
Karina Milei viajó en clase turista de un vuelo comercial.

Karina Milei viajó en clase turista y el presidente destacó el gesto: "La gente ya no come vidrio"

Por Redacción Política
agresion a javier milei en lomas de zamora: que imagenes son verdaderas y cuales falsas

Agresión a Javier Milei en Lomas de Zamora: qué imágenes son verdaderas y cuáles falsas

Por Reverso
Karina Milei y Martín Menem cerraron la campaña en Corrientes y debieron ser evacuados

Otra vez incidentes: Karina Milei y Martín Menem cerraron la campaña en Corrientes y debieron ser evacuados

Por Redacción Política