Escándalo $Libra: la oposición logró reactivar la "comisión investigadora" y eligió a su presidente

Maximiliano Ferraro es elegido para comandar la investigación. Sin embargo, tras el consenso opositor, sorprendió que Unión por la Patria cediera la conducción, luego de militar por Sabrina Selva.

Luego de la tensión política entre los bloques de la Cámara de Diputados por la “Comisión Investigadora del caso $Libra”, la oposición consiguió imponer a Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, como presidente del comité que investiga la estafa con criptomonedas.

Su rol será clave durante los próximos tres meses, en los que deberá avanzar sobre un expediente que involucra al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El funcionamiento de la comisión se encontraba paralizado hace semanas, producto del empate en 14 votos que mantenía a sus integrantes sin poder de avanzar en la elección de autoridades. En tanto, el bloque opositor impulsó y aprobó una resolución que allanó el camino para hacerse de la presidencia.

Sorpresa: Unión por la Patria entregó la presidencia Así, consiguió normalizar el funcionamiento del órgano, con el objetivo de encontrar una respuesta al accionar del presidente. No obstante, la decisión en el recinto dejó a varios sorprendidos, especialmente por la decisión de Unión por la Patria (UxP), grupo del cual se suponía que saldría el elegido para el caso.

Sin embargo, el bloque opositor mayoritario de la Cámara de Diputados le cedió la conducción de la comisión a una bancada minoritaria como la Coalición Cívica, después de haber defendido durante largos meses la candidatura de la massista Sabrina Selva para ese órgano legislativo.