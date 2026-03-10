Escala el conflicto en Fate: el Gobierno aplicará multas por falta de pago a los empleados

El conflicto laboral en la empresa de neumáticos Fate sumó un nuevo capítulo de tensión este martes, donde el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, anunció que multará a la compañía tras verificar el incumplimiento del pago de haberes correspondientes a la segunda quincena de febrero.

Según la cartera que dirige Sandra Pettovello, esta falta constituye una violación directa a la conciliación obligatoria dictada para destrabar el conflicto tras el anuncio del cierre definitivo de la planta.

La sanción económica prevista es severa: de acuerdo con el régimen general de infracciones laborales (Ley Nº 25.212), la multa podría oscilar entre el 50% y el 2000% del valor del salario mínimo, vital y móvil por cada uno de los trabajadores afectados .

En este contexto, las autoridades resolvieron además prorrogar la instancia conciliatoria por cinco días hábiles a partir de su vencimiento el 11 de marzo, con el fin de agotar las instancias de diálogo.

Desde la empresa, fuentes consultadas indicaron que el pago no se realizó porque el salario se abona contra la prestación de tareas y la planta se encuentra tomada por el gremio , lo que impide la producción. Si bien Fate ofreció un adelanto, este fue rechazado por los trabajadores.

Actualmente, de los 920 empleados originales, unos 380 aún no han acordado su salida y mantienen la resistencia, mientras la firma intenta avanzar en negociaciones individuales.

Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) ha decidido elevar la apuesta política. El gremio impulsa un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para declarar la producción de la planta de “utilidad pública”, buscando que el gobierno de la provincia de Buenos Aires asuma el control temporal de la firma para garantizar la continuidad laboral.

Duras críticas de Javier Milei

En paralelo al conflicto administrativo, el presidente Javier Milei volvió a arremeter contra el dueño de Fate y Aluar, Javier Madanes Quintanilla. Durante su discurso ante empresarios en el Argentina Week en Nueva York, el mandatario calificó a Madanes Quintanilla y a Paolo Rocca (CEO de Techint) como “empresarios prebendarios” que actuaron en "connivencia con políticos ladrones".

Milei acusó específicamente al titular de Fate de intentar "extorsionar" al Gobierno con el despido de los 920 trabajadores para mantener protecciones arancelarias. "Nos tiró los trabajadores a la calle un día antes de tratar la reforma laboral... esto no es un juego de niños", sentenció el Presidente desde la sede del JP Morgan.