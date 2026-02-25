25 de febrero de 2026 - 12:48

Tras el cierre de FATE, un empresario admitió que "robaba" con el precio de los neumáticos y Milei celebró

El empresario que habló del precio de los neumáticos tras el cierre de FATE es Roberto Méndez, distribuidor de cubiertas Pirelli.

El cierre de FATE provocó una fuerte polémica que todavía no cesa.

Foto:

Gentileza / La Nación
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

"Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien, VLLC", celebró Milei en la red social X.

La frase o "sincericidio" que provocó la aprobación del Presidente la había emitido Roberto Méndez, CEO de Neumen, empresa que distribuye los neumáticos Pirelli.

En una entrevista con el periodista Maxi Montenegro, quien le mencionó la palabra "robo" y señaló la creencia de que las cubiertas antes eran "carísimas", Méndez dijo: "Sin dudas, soy el primero en reconocerlo". Y agregó: "Estaban robando las multinacionales y nosotros los empresarios, porque teníamos una marca que no era real".

"Nunca ganamos tanta plata en ese sentido como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo", completó Méndez.

También sostuvo el empresario: "Veo bien los Sturzenegger cuando dice que va a obligar a todas las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, que sería alrededor del 20%, en un momento estábamos marcado con un 60 o 70%".

Méndez consideró que la rentabilidad "bruta" del sector debería ser "no menos del 22%, porque los impuestos de la Argentina no son los que pueden tener Europa y Estados Unidos". A esto le sumó que la ganancia que queda después de pagar los impuestos es escasa, pero aclaró: "Aunque quede poco, uno tiene que buscar volumen y servicio, que es un adicional muy grande".

Las declaraciones del empresario se dieron luego del cierre de la emblemática fábrica nacional de cubiertas FATE y de la polémica en torno al impacto de las importaciones que promueve el gobierno de Milei.

El jefe de gabinete, Manuel Adorni, también reposteó el video de Méndez y le agregó su palabra favorita: "Fin".

