Tras el cierre de FATE, un empresario admitió que "robaba" con el precio de los neumáticos y Milei celebró

"Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien, VLLC", celebró Milei en la red social X.

La frase o "sincericidio" que provocó la aprobación del Presidente la había emitido Roberto Méndez , CEO de Neumen , empresa que distribuye los neumáticos Pirelli .

En una entrevista con el periodista Maxi Montenegro, quien le mencionó la palabra "robo" y señaló la creencia de que las cubiertas antes eran " carísimas ", Méndez dijo: "Sin dudas, soy el primero en reconocerlo" . Y agregó: "Estaban robando las multinacionales y nosotros los empresarios, porque teníamos una marca que no era real" .

DEDICADO A LOS DELINCUENTES QUE HACEN DEL NACIONALISMO BARATO UNA BANDERA PARA ROBAR A LOS ARGENTINOS DE BIEN. VLLC! https://t.co/qvK8AaOOE2

"Nunca ganamos tanta plata en ese sentido como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo" , completó Méndez.

También sostuvo el empresario: "Veo bien los Sturzenegger cuando dice que va a obligar a todas las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, que sería alrededor del 20%, en un momento estábamos marcado con un 60 o 70%".

Méndez consideró que la rentabilidad "bruta" del sector debería ser "no menos del 22%, porque los impuestos de la Argentina no son los que pueden tener Europa y Estados Unidos". A esto le sumó que la ganancia que queda después de pagar los impuestos es escasa, pero aclaró: "Aunque quede poco, uno tiene que buscar volumen y servicio, que es un adicional muy grande".

Las declaraciones del empresario se dieron luego del cierre de la emblemática fábrica nacional de cubiertas FATE y de la polémica en torno al impacto de las importaciones que promueve el gobierno de Milei.

El jefe de gabinete, Manuel Adorni, también reposteó el video de Méndez y le agregó su palabra favorita: "Fin".