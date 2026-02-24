24 de febrero de 2026 - 21:43

Causa Sur Finanzas, empresa ligada a la AFA: la Justicia llevó a cabo 30 allanamientos en simultáneo

La Policía Federal dispuso nuevos allanamientos en una causa que investiga a la empresa por presuntas maniobras de lavado de dinero y "rulo financiero".

La Policía Federal realizó hoy unos 30 allanamientos en simultáneo, en el marco de la causa que se investiga por presunto lavado de dinero vinculado a la empresa Sur Finanzas, cuyo titular sería Ariel Vallejo, más allá de que la firma figura a nombre de su madre.

La Policía Federal realizó hoy unos 30 allanamientos en simultáneo, en el marco de la causa que se investiga por presunto lavado de dinero vinculado a la empresa Sur Finanzas, cuyo titular sería Ariel Vallejo, más allá de que la firma figura a nombre de su madre.

Según información de NA, la investigación, que inició con una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), se encuentra bajo la dirección de la jueza María Servini.

La Policía Federal Argentina (PFA) lideró los operativos por presunto lavado de dinero vinculado a Sur Finanzas. Según la información judicial, el titular de la firma sería Ariel Vallejo, aunque la empresa figura formalmente a nombre de su madre.

Elementos secuestrados durante los allanamientos

Los operativos se realizaron en domicilios particulares y oficinas, en Buenos Aires y distintos puntos del país, vinculadas a la razón social “Centro Integral de Inversiones”, nombre con el que estaría inscripta la firma detrás de la marca comercial Sur Finanzas.

Entre los domicilios allanados se encuentra el registro de Silvia Torrado, una directora de la sociedad, quien sería socia de la madre de Vallejo.

Durante las requisas, se logró el secuestro de una gran cantidad de divisas, en moneda nacional y extranjera, además de dispositivos tecnológicos como celulares, notebooks, discos rígidos externos y una daga con simbología NAZI.

La investigación gira en torno a una maniobra conocida como “rulo financiero”, que consiste en comprar dólares al tipo de cambio oficial, autorizados por el Banco Central (BCRA) para luego volcarlos al mercado de la divisa blue. Esta operatoria permitía obtener una ganancia extraordinaria derivada de la brecha cambiaria entre ambos mercados.

El resultado que se busca obtener a raíz de estos operativos es confirmar la existencia de una estructura organizada y establecer las responsabilidades penales pertinentes. Cabe mencionar que la justicia también investiga a Sur Finanzas por su rol como financiera de la AFA y por los supuestos acuerdos que tenía con varios clubes.

