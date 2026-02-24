24 de febrero de 2026 - 23:52

Causa Cuadernos: un empresario denunció "coacción" y solicitó retirar su testimonio en el juicio

Mario Rovella sostuvo que su declaración como imputado colaborador fue realizada bajo “coacción” y pidió dejarla sin efecto.

Cuadernos: Mario Rovella aseguró que fue obligado a declarar como arrepentido y pidió retirar su testimonio.

Cuadernos: Mario Rovella aseguró que fue obligado a declarar como arrepentido y pidió retirar su testimonio.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Tribunal Oral Federal 7 reanudó este martes las audiencias del juicio por la causa conocida como “Cuadernos de las Coimas”, expediente en el que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner figura como principal acusada.

Leé además

Adorni quedó en el centro de críticas tras cuestionar una iniciativa que votó su bloque.

Manuel Adorni fue criticado por burlarse de un proyecto del kirchnerismo que su hermano votó a favor

Por Redacción Política
La Policía Federal realizó hoy unos 30 allanamientos en simultáneo, en el marco de la causa que se investiga por presunto lavado de dinero vinculado a la empresa Sur Finanzas, cuyo titular sería Ariel Vallejo, más allá de que la firma figura a nombre de su madre.

Causa Sur Finanzas, empresa ligada a la AFA: la Justicia llevó a cabo 30 allanamientos en simultáneo

Por Redacción Política

En el inicio de la jornada se presentaron nuevos planteos de nulidad y recusaciones que serán analizados al cierre de esta etapa procesal.

El planteo de Mario Rovella

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, uno de los pedidos centrales fue formulado por el empresario Mario Rovella, titular de la constructora Rovella Carranza S.A., quien solicitó la nulidad de su declaración como imputado colaborador.

A través de su defensor, Pablo Medrano, sostuvo que su testimonio fue prestado bajo “coacción” y que su voluntad fue “doblegada” ante la amenaza de quedar detenido. Según el letrado, se trató de “un mecanismo incompatible con el Estado de Derecho” aplicado de forma sistemática.

Rovella había reconocido pagos ilegales presentados como “aportes” a campañas políticas. Además de pedir que se deje sin efecto su declaración, ofreció una reparación económica cercana al medio millón de dólares con el objetivo de extinguir la acción penal. El tribunal deberá resolver si hace lugar al planteo.

Recusaciones y cuestionamientos procesales

En paralelo, el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime presentó una recusación contra el juez Fernando Canero, trámite que será gestionado por secretaría para no interrumpir la audiencia.

Las objeciones procesales se repitieron entre distintas defensas. El abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, cuestionó el origen de la causa al denunciar un presunto “forum shopping” y apuntó contra el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli por el uso de la figura del arrepentido.

También la defensa de Roberto Baratta insistió en el vínculo entre Stornelli y el falso abogado Marcelo D’Alessio, condenado por extorsión y espionaje ilegal, mientras que la representación de Julio De Vido recordó que el exministro fue absuelto del delito de asociación ilícita en la causa Vialidad.

La hipótesis de la acusación

La acusación sostiene que entre 2003 y 2015 funcionó un sistema de recaudación ilegal mediante el cual empresarios de la construcción, la energía y el transporte entregaban dinero a cambio de beneficios para sus compañías.

Según la hipótesis fiscal, el esquema contaba con al menos dos canales complementarios y tenía como presunta jefa a Cristina Fernández de Kirchner.

Una vez resueltos los planteos preliminares, el tribunal dará intervención a la fiscalía y a la querella de la Unidad de Información Financiera antes de definir si avanza hacia la etapa de producción de prueba e indagatorias.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El presidente Milei prepara un nuevo asado con legisladores. 

Milei invitó a diputados y a senadores a un asado en Olivos: cuál es el objetivo y qué requisito hay para ir

Por Redacción Política
Carlos Alberto Mahiques, juez de 74 años que integra la Cámara Federal de Casación Penal y el Poder Ejecutivo.

Renunció a Casación el juez que habría festejado su cumpleaños en la mansión vinculada a Chiqui Tapia

Por Redacción Política
El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, se encuentra en un complicado proceso judicial que amenaza más frentes de tormenta. 

"Chiqui" Tapia bajo presión: las tres rutas del dinero que investigan los jueces rumbo al Mundial 2026

Por Redacción Política
con influencia de bullrich, un bloque nuevo del peronismo se quedo con un cargo clave en el senado

Con influencia de Bullrich, un bloque nuevo del peronismo se quedó con un cargo clave en el Senado

Por Redacción Política