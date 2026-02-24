Causa Cuadernos: un empresario denunció "coacción" y solicitó retirar su testimonio en el juicio

El Tribunal Oral Federal 7 reanudó este martes las audiencias del juicio por la causa conocida como “Cuadernos de las Coimas”, expediente en el que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner figura como principal acusada.

Causa Sur Finanzas, empresa ligada a la AFA: la Justicia llevó a cabo 30 allanamientos en simultáneo

Manuel Adorni fue criticado por burlarse de un proyecto del kirchnerismo que su hermano votó a favor

En el inicio de la jornada se presentaron nuevos planteos de nulidad y recusaciones que serán analizados al cierre de esta etapa procesal.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, uno de los pedidos centrales fue formulado por el empresario Mario Rovella , titular de la constructora Rovella Carranza S.A. , quien solicitó la nulidad de su declaración como imputado colaborador.

A través de su defensor, Pablo Medrano, sostuvo que su testimonio fue prestado bajo “coacción” y que su voluntad fue “doblegada” ante la amenaza de quedar detenido. Según el letrado, se trató de “un mecanismo incompatible con el Estado de Derecho” aplicado de forma sistemática.

Rovella había reconocido pagos ilegales presentados como “aportes” a campañas políticas. Además de pedir que se deje sin efecto su declaración, ofreció una reparación económica cercana al medio millón de dólares con el objetivo de extinguir la acción penal. El tribunal deberá resolver si hace lugar al planteo.

Recusaciones y cuestionamientos procesales

En paralelo, el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime presentó una recusación contra el juez Fernando Canero, trámite que será gestionado por secretaría para no interrumpir la audiencia.

Las objeciones procesales se repitieron entre distintas defensas. El abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, cuestionó el origen de la causa al denunciar un presunto “forum shopping” y apuntó contra el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli por el uso de la figura del arrepentido.

También la defensa de Roberto Baratta insistió en el vínculo entre Stornelli y el falso abogado Marcelo D’Alessio, condenado por extorsión y espionaje ilegal, mientras que la representación de Julio De Vido recordó que el exministro fue absuelto del delito de asociación ilícita en la causa Vialidad.

La hipótesis de la acusación

La acusación sostiene que entre 2003 y 2015 funcionó un sistema de recaudación ilegal mediante el cual empresarios de la construcción, la energía y el transporte entregaban dinero a cambio de beneficios para sus compañías.

Según la hipótesis fiscal, el esquema contaba con al menos dos canales complementarios y tenía como presunta jefa a Cristina Fernández de Kirchner.

Una vez resueltos los planteos preliminares, el tribunal dará intervención a la fiscalía y a la querella de la Unidad de Información Financiera antes de definir si avanza hacia la etapa de producción de prueba e indagatorias.