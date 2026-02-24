Manuel Adorni fue criticado por burlarse de un proyecto del kirchnerismo que su hermano votó a favor

Un nuevo cruce político tuvo como protagonistas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y dirigentes del kirchnerismo. Todo sucedió luego de que el funcionario se burlara en redes sociales de un proyecto tratado en la Legislatura bonaerense que terminó siendo aprobado por unanimidad, incluso con el voto del bloque libertario donde participa su hermano.

La actividad económica creció 1,8% en diciembre y 2025 cerró con un alza del 4,4%: la reacción del Gobierno

Milei invitó a diputados y a senadores a un asado en Olivos: cuál es el objetivo y qué requisito hay para ir

“Prioridades de los diputados kirchneristas en la provincia de Buenos Aires. Fin”, publicó Adorni en su cuenta de X , en referencia a una iniciativa presentada por la diputada Lucía Iañez , que declaraba a la localidad de Etcheverry como capital provincial de la carrera de sortijas .

Durante el debate legislativo, el presidente del bloque oficialista, Facundo Tignanelli , tomó la palabra para responderle al funcionario nacional.

“Quisiera pedirle al secretario administrativo o legislativo, pidiéndole permiso a usted, señor presidente, que me informe cómo fue la votación de ese proyecto. ¿Aprobada, señor diputado? Aprobada por unanimidad, según el plan de labor parlamentaria. Eso quiere decir que todos los bloques que integran a esta Cámara aprobaron ese proyecto", replicó.

“La verdad, que hay que ser bastante sonso para criticar un proyecto que acabás de votar. Eso nada más ocurre cuando uno es un burro y no entiende absolutamente nada de lo que está pasando en la realidad”, agregó.

¡Ay, @madorni ! Otra vez creyéndote vivo, pero la cara te vende. Parece que estás con tiempo para tuitear un recorte con el que te hacen quedar mal. Sos el jefe de gabinete del gobierno nacional, deberías ocuparse de temas como este. Mirá lo que pasa en La Matanza, distrito del…

Legisladores de Unión por la Patria remarcaron además que Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete e integrante del bloque libertario en la Cámara baja provincial, también acompañó la iniciativa.

Cruce con Mayra Mendoza

La diputada Mayra Mendoza fue otra de las voces que cuestionó al funcionario. “¡Ay, Adorni! Otra vez creyéndote vivo, pero la cara te vende. Parece que estás con tiempo para tuitear un recorte con el que te hacen quedar mal", ironizó.

“Sos el jefe de Gabinete del gobierno nacional, deberías ocuparte de temas como este. Mirá lo que pasa en La Matanza, distrito del diputado Facundo Tignanelli, que sí trabaja para contener los desastres que generan ustedes día a día”, sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mayrasmendoza/status/2026450036645629963&partner=&hide_thread=false Así que, @madorni, reclamaste como trabajador y te llevaste 60 mil dólares de Renault. pic.twitter.com/XysYHlKG0m — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) February 25, 2026

El intercambio continuó luego de que Adorni difundiera un sitio para canalizar reclamos sobre tasas municipales. “Que nadie se quede con lo que es tuyo. Fin”, escribió el funcionario.

Mendoza respondió: “Sos un caradura. Ustedes se están quedando con la de la gente de trabajo, mes a mes sube la inflación y cae el salario. La clase media, cada día más pobre. Quieren hacer con los municipios lo mismo que hicieron con el país, las provincias y las familias: hundirnos en recaudación para endeudarnos. Vinieron a destruir todo, pero no van a poder arrasar con todo porque acá hay un pueblo que no se resigna a vivir bajo su crueldad”.

Más adelante, la legisladora cuestionó la situación financiera bonaerense: “Te crees vivo, pero Adorni, pero la cara te vende. El gobierno nacional le debe $14,7 billones a la Provincia de Buenos Aires; cumplan con lo que es de los habitantes de este lugar”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2026031840872575405&partner=&hide_thread=false Además de consultar las tasas que te cobra tu municipio, ahora vas a poder reportarlas.https://t.co/3pZaCQofEX



Que nadie se quede con lo que es tuyo.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) February 23, 2026

Adorni replicó: “Mayra, acá la única que se cree ‘viva’ sos vos, criticando con falacias a un gobierno que intenta, desde que asumió, sacar al país del desastre en el que tus diferentes gobiernos lo dejaron”.

“Te recuerdo que ustedes dejaron a la Argentina con 57% de pobres, 211% de inflación anual, cepo cambiario, default con importadores, aumento de deuda pública, intermediarios políticos que se quedaban con la comida de los pobres, vacunatorio VIP, inseguridad al por doquier y a su líder (Cristina Kirchner) presa”, cerró.

Más críticas desde el kirchnerismo

La autora del proyecto, Lucía Iañez, también salió al cruce en redes: “Cuando no caminás tu propia ciudad, te pasa eso, no conocés lo que piden las localidades. No son prioridades, son proyectos de reconocimiento a vecinos que trabajan. De los más de 210 proyectos que tengo presentados, algunos son reconocimientos. Vos tenés solo tres”.

En la misma línea, el diputado Rodolfo Tailhade recordó que el bloque libertario había acompañado la votación y cuestionó al jefe de Gabinete por sus declaraciones.