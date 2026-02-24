Renunció a Casación el juez que habría festejado su cumpleaños en la mansión vinculada a Chiqui Tapia

En medio de la polémica por la investigación sobre la mansión de Pilar vinculada al tesorero de la AFA , Pablo Toviggino, el juez Carlos Mahiques renunció este lunes a integrar la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que debía definir el rumbo del escandaloso expediente.

La decisión se conoció después de que trascendiera que el magistrado habría festejado allí su cumpleaños, en la propiedad que es objeto de la causa judicial . Tras esa revelación, la Coalición Cïvica pidió formalmente que se apartara para evitar cualquier sospecha sobre la imparcialidad del proceso.

Con su renuncia como subrogante, Mahiques continuará desempeñándose como juez titular en la Sala III de Casación y ya no intervendrá en la discusión sobre el futuro de la investigación.

En la nota dirigida al presidente del tribunal, Diego Barroetaveña, el magistrado argumentó que su decisión responde a “razones estrictamente funcionales” y a la sobrecarga de tareas que enfrenta su sala, situación que -según explicó- se agravará tras el retiro de su colega Juan Carlos Gemignani.

“La creciente cantidad de tareas jurisdiccionales muestra a la fecha un total de 332 procesos en trámite, de las cuales 135 están radicadas en Sala; 185 en las tres vocalías que la integran; y 61 impugnaciones y 14 recursos extraordinarios en la vocalía Nro. 7. A ello se suma la carga de trabajo que importa la gestión de dirección, control y administración en la Sala”, aseguró el juez.

La Sala de la que se apartó debía resolver una cuestión clave: si la investigación continuará en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, como plantean los imputados, o si regresará al fuero Penal Económico, donde interviene Marcelo Aguinsky. Esa definición incidirá en el expediente.

Mahiques desmintió la versión

Consultado al respecto, Mahiques negó haber celebrado su cumpleaños en esa quinta. No obstante, agregó: “Tengo 50 años en el Poder Judicial y deben evaluarme por el contenido de mis sentencias, no por mis acciones privadas, como dice el artículo 19 de la Constitución Nacional”.

“Y si fuera cierto, ¿cuál sería el inconveniente? No siento que sea algo por lo que deba excusarme", sostuvo.