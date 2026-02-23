La Justicia autorizó a Claudio "Chiqui" Tapia a viajar a Colombia y Brasil: deberá pagar $5 millones

El presidente de la AFA había solicitado autorización para participar de actividades oficiales de la Conmebol. Serán este martes y el próximo viernes.

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, recibió autorización judicial para salir del país esta semana, a pesar de que pesa sobre él una restricción en el marco de una causa por la presunta retención de aportes de la AFA por más de $19 mil millones.

La decisión fue tomada por el juez Diego Amarante, quien permitió que Tapia viaje a Barranquilla, Colombia, y a Río de Janeiro, Brasil, entre este lunes y el próximo fin de semana. Según informó Noticias Argentinas, la habilitación está vinculada a compromisos oficiales, uno de los motivos de aceptación.

La salida quedó condicionada: pago de una caución real de $5 millones y cumplimiento de determinadas obligaciones procesales. El magistrado consideró que el viaje no afecta al desarrollo de la investigación.

"No interfiere con las indagatorias", asumió el juez Fuentes judiciales señalaron que Amarante aceptó el pedido formulado por el comandante del fútbol argentino y fijó la caución como garantía. Además, el juez lo citó a indagatoria para el próximo 5 de marzo y le mantiene la prohibición de salida del país en el marco de la causa penal en lo económico.

De acuerdo con la resolución judicial, el viaje fue habilitado porque “no interfiere con las indagatorias fijadas para el 5 de marzo” y no se advirtieron elementos que permitan sostener que la salida del país -en este caso para eventos oficiales- pueda entorpecer el proceso.