Para la Procuración sí hubo delito en el caso de las jugadoras de hockey de Club Alemán denunciadas por abuso

Después que un juez de Garantías ordenara que se reabra el expediente por un presunto abuso sexual a una adolescente de 16 años que tiene como sospechosas a seis jugadoras de hockey del Club Alemán , desde la Procuración emitieron un dictamen en el mismo sentido , lo que complica la situación judicial de las deportistas denunciadas.

La medida fue ordenada por Fiscal Adjunta Penal Paula Quiroga –segunda autoridad del Ministerio Público fiscal después del Procurador Alejandro Gullé - frente al reclamo que hicieron los abogados querellantes Lucas Lecour y Francisco Machuca, quienes desde el comienzo (la causa se abrió en 2023) sostienen que sí hubo delitos.

En noviembre pasado el juez Diego Flamant, ordenó la reapertura del caso y el apartamiento de la Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual María de la Mercedes Moya, indicando que otro fiscal retome la investigación que cerró Moya, quien consideró que tras investigar el tema, no pudo catalogar el polémico “rito de iniciación” deportivo donde se habría producido la posible agresión como un abuso sexual.

Para el magistrado la figura penal del abuso penal no sólo protege la libertad sexual sino también el respeto al pudor sexual, considerando que los tocamientos y actos de contenido libidinoso atentan contra las víctimas, incluso cuando no existe la intencionalidad.

Además consideró que un acto es abusivo cuando desde un punto de vista objetivo la acción puede considerarse impúdica, indicando que la denunciante fue reducida a un simple objeto de un acto que se hizo contra su voluntad y de forma abusiva.

La posición de la fiscal Quiroga

Pues bien, ahora la fisca Quiroga se pronunció en el mismo sentido, considerando que se afectó la disponibilidad de disponer de su propio cuerpo cuando existen casos de agresión sexual donde no se haya podido expresar libremente el consentimiento.

Además sostiene que las situaciones denunciadas –la utilización de embutidos y de profilácticos con sustancias blanquecinas- son “actos impúdicos que implican el uso de cuerpo de la víctima con un claro sentido sexual más allá de la existencia de un contacto físico”.

Tras considerar que sería una conducta abusiva aun dentro de práctica naturalizada en el ámbito deportivo, sostiene la fiscal que “las denunciadas tenían conocimiento del contenido sexual y tuvieron la voluntad a cabo aun cuando fuera para realizar una broma”.

Al considerar el contexto del caso, indicó que existió una asimetría entre la denunciante -16 años- y las denunciadas –entre mujeres 23 y 29 años a las que admiraba por jugar en primera división a que aspiraba a ingresar- lo que puede entenderse como “una relación de poder”, recomendando, por último, que la fiscal solicite instrucciones en la Fiscalía en este tipo de casos.

El polémico caso, en detalles

Inicialmente los padres de la adolescente presentaron un escrito a las autoridades de club solicitando alguna tipo de sanción para las jugadoras pero inesperadamente, la institución presenta una denuncia penal sobre el polémico acto de iniciación, ocurrido el 20 de abril de 2023 en un baño del club Alemán, cuando el primer equipo femenino estaba jugando un torneo regional y concentraba en las instalaciones que la institución tiene en Las Cañas, Guaymallén.

La denunciante (tenía en ese momento 16 años y hoy es mayor de edad) jugaba en ese club desde los 8 años, capitaneando algunos equipos de distintas divisiones inferiores. En ese momento formaba parte de la Quinta y, por sus habilidades, fue convocada para la Primera. Además, era entrenadora de las niñas de la Novena.

Según la denuncia, la velada iniciática arrancó cuando la capitana de la Primera fue a buscar a las menores diciéndoles que todo estaba listo en el baño de la institución. Luego las hicieron formar fila en la puerta y las hicieron pasar de a una. Después, otra jugadora les dijo a las niñas que se desnudaran, quedando sólo con bombachas o bien con las calzas.

Otra adulta les dijo que tenían 30 segundos para ponerse una suerte de "top creativo", que no era otra cosa que cubrirse los senos con papeles u hojas de árboles sujetadas con cinta Scotch. Las órdenes habrían sido dadas por al menos cuatro adultas –algunas profesionales, todas identificadas con sus nombres y apellido- y habrían sido 6 las que participaron del hecho.

En ese momento, una de las adolescentes le dijo a otra jugadora que hicieran lo que quisieran pero " no nos graben", suplicó, algo que finalmente habría ocurrido.

Luego, otras tres jugadoras se encargaron de vendarles los ojos con toallitas femeninas. Repentinamente, una chica que tiene fobia a los peces, sintió olor a atún y comenzó a llorar. Después les ordenaron que se pusieran "en cuatro patas" y fueran hacia otra parte de los baños. Entonces, una mayor dijo: "Ponete en cuatro patas y mordé este hueso; sos un perro", mientras otras hacían comentarios de índole sexual en relación a la posición de las menores, entre risas y comentarios humillantes.

Siempre según la denuncia, una de las jugadoras adultas comenzó a frotarles ají picante en los labios y la denunciante le dijo varias veces que no lo hiciera porque tenía una reacción alérgica. Pero la maniobra siguió, a pesar del llanto de la adolescente, mientras otras le refregaban por el cuerpo una mezcla "asquerosa".

La joven explicó a Los Andes que, en ese momento "yo estaba muy incómoda con la situación. Me sentí vulnerable, humillada, y sentí tanto miedo de que ellas reaccionaran mal si les decía que me quería ir”.

Pero la particular "bienvenida" continuó. "A la cuenta de tres, griten gol, pero con mucha emoción", fue la consigna siguiente. Cuando las chicas lo hicieron, les habrían introducido salchichas en la boca. Una joven cayó al piso y otra cerró la boca, pero igual se les suministraron los embutidos.

Mientras seguían siendo untadas por una sustancia viscosa, una de las presuntas festejantes le introdujo a la denunciante una morcilla entre la calza y bombacha.

Luego vino la etapa de decoloración de pelos, que dejaron como saldo ardor y quemaduras, pero al menos se les permitió sacarse "las vendas". Pero antes, y tras llevarlas a las duchas, una jugadora "de Primera" le dio a probar a la joven una sustancia que ella cree que fue yogur rancio o con ajo. Luego le tiraron ese yogur en el cuerpo y una le arrojó un profiláctico diciéndole que esa sustancia blanca "venía de ahí".

Ya en ese momento, por la humedad, a la joven se le había desprendido el "top creativo" y quedó desnuda de la cintura hacia arriba, "pero a pesar de avisar, siguieron filmando". Por último, las dejaron bañarse.

Al día siguiente una madre escuchó en el baño de un estadio que dos jugadoras comentaban sobre "la bienvenida" diciendo que se les había ido la mano, por lo que el asunto comenzó a comentarse de boca en boca y de teléfono a teléfono.