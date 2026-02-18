18 de febrero de 2026 - 09:30

Violento choque entre dos camionetas: una quedó dentro de un canal y un joven terminó grave

El accidente ocurrió este martes por la tarde en Guaymallén. Tras el impacto, uno de los vehículos cayó a un canal y su conductor debió ser rescatado por bomberos.

Violento choque entre dos camionetas terminó con una dentro de un canal y un joven herido de gravedad.

Los Andes | Redacción Policiales
Un grave siniestro vial ocurrió en la zona de Colonia Segovia, en Guaymallén, durante la tarde de este martes. Dos camionetas del mismo modelo protagonizaron un fuerte choque que terminó con un joven de 19 años internado en estado crítico en el hospital Central.

El hecho se registró alrededor de las 18.50 en el cruce de las calles Buenos Vecinos e Infanta Isabel.

Según el reporte policial, una camioneta Toyota Hilux de color bordó, en la que viajaban dos jóvenes de 19 años, circulaba por Infanta Isabel hacia el este cuando fue impactada por otra Toyota Hilux blanca, conducida por un hombre de 39 años que transitaba hacia el norte.

El cruce entre las calles Buenos Vecinos e Infanta Isabel donde ocurrió el accidente entre las dos camionetas Hilux.

El impacto provocó que la Hilux bordó se desplazara fuera de la calzada y cayera al interior de un canal lindante a la calle. El conductor quedó atrapado en el habitáculo, lo que obligó a la intervención del cuerpo de Bomberos para su extracción.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a los involucrados en el lugar y determinó que el acompañante de 19 años sufrió un politraumatismo leve en piernas minetras que el conductor sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave con politraumatismos varios, siendo trasladado al hospital Central.

El dosaje de alcohol del conductor de la Hilux blanca arrojó 0,0 g/l. Interviene la Oficina Fiscal de jurisdicción.

