Caso $LIBRA: la abogada Natalia Volosin será la primera en declarar en la causa que involucra a Milei

La justicia avanza en la investigación por la criptoestafa $LIBRA , un caso que pone en el foco al presidente Javier Milei y al empresario Hayden Davis por la promoción de inversiones en la criptomoneda .

La abogada Natalia Volosin confirmó que será la primera citada a declarar en el expediente, expresando a través de sus redes sociales sentirse "muy honrada" y preparada para la instancia judicial.

“Me dicen que soy la primera citada de la causa $LIBRA. Muy honrada. Como dice Santi Caputo: me preparé toda la vida para esto” , manifestó Volosín en su cuenta personal de X e ilustró su publicación con una foto de la notificación.

La causa, que se encuentra bajo la órbita del fiscal Eduardo Taiano , busca determinar el alcance de una maniobra financiera conocida como “pump and dump”.

Este fraude consiste en inflar artificialmente el precio de un activo mediante declaraciones falsas o promoción pública, con el fin de venderlo a un valor elevado antes de su colapso. Según los registros judiciales, la criptomoneda difundida por el mandatario dejó como saldo la pérdida de millones de dólares de inversores en todo el mundo.

Uno de los puntos clave del testimonio de Volosin se centrará en la documentación que ella misma difundió en 2025, la cual revelaría un "acuerdo confidencial" entre Milei y Davis. Dicho material habría tenido como finalidad legitimar o "blindar" la investigación vinculada al activo digital que el Presidente promocionó públicamente.

En ese sentido, la abogada ha planteado serios cuestionamientos al proceso judicial debido a irregularidades en el manejo de los tiempos. Entre sus denuncias, destaca que informes periciales como conversaciones telefónicas obtenidas de celulares, tardaron semanas en ser incorporadas al expediente principal, dificultando el avance oportuno de la prueba.

En los próximos días, la causa profundizará formalmente en estas maniobras de manipulación de mercado y en la responsabilidad de los involucrados en la millonaria estafa internacional.