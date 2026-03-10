10 de marzo de 2026 - 21:15

Caso $LIBRA: la abogada Natalia Volosin será la primera en declarar en la causa que involucra a Milei

La abogada aportará pruebas sobre un presunto "acuerdo confidencial" para "blindar" la investigación de la criptomoneda promocionada por el Presidente.

Caso $LIBRA: el empresario estadounidense Hayden Davis junto a Milei

Caso $LIBRA: el empresario estadounidense Hayden Davis junto a Milei

Foto:

Twitter Hayden Mark Davis
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La justicia avanza en la investigación por la criptoestafa $LIBRA, un caso que pone en el foco al presidente Javier Milei y al empresario Hayden Davis por la promoción de inversiones en la criptomoneda.

Leé además

El Gobierno multará a Fate por falta de pago a sus empleados durante la conciliación obligatoria 

Escala el conflicto en Fate: el Gobierno aplicará multas por falta de pago a los empleados
El Presidente Javier Milei inauguró la Argentina Week en Nueva York y el gobernado Alfredo Cornejo fue uno de los gobernadores que lo acompañó.

Cornejo en Nueva York: respaldó la apertura económica, pero se distanció de la crítica de Milei a empresarios

La abogada Natalia Volosin confirmó que será la primera citada a declarar en el expediente, expresando a través de sus redes sociales sentirse "muy honrada" y preparada para la instancia judicial.

“Me dicen que soy la primera citada de la causa $LIBRA. Muy honrada. Como dice Santi Caputo: me preparé toda la vida para esto”, manifestó Volosín en su cuenta personal de X e ilustró su publicación con una foto de la notificación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nataliavolosin/status/2031164994834878514?s=20&partner=&hide_thread=false

La causa, que se encuentra bajo la órbita del fiscal Eduardo Taiano, busca determinar el alcance de una maniobra financiera conocida como “pump and dump”.

Este fraude consiste en inflar artificialmente el precio de un activo mediante declaraciones falsas o promoción pública, con el fin de venderlo a un valor elevado antes de su colapso. Según los registros judiciales, la criptomoneda difundida por el mandatario dejó como saldo la pérdida de millones de dólares de inversores en todo el mundo.

Uno de los puntos clave del testimonio de Volosin se centrará en la documentación que ella misma difundió en 2025, la cual revelaría un "acuerdo confidencial" entre Milei y Davis. Dicho material habría tenido como finalidad legitimar o "blindar" la investigación vinculada al activo digital que el Presidente promocionó públicamente.

En ese sentido, la abogada ha planteado serios cuestionamientos al proceso judicial debido a irregularidades en el manejo de los tiempos. Entre sus denuncias, destaca que informes periciales como conversaciones telefónicas obtenidas de celulares, tardaron semanas en ser incorporadas al expediente principal, dificultando el avance oportuno de la prueba.

En los próximos días, la causa profundizará formalmente en estas maniobras de manipulación de mercado y en la responsabilidad de los involucrados en la millonaria estafa internacional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El inesperado saludo entre Macri y Kicillof en Expoagro: Lo quiero mucho

El inesperado saludo entre Macri y Kicillof en Expoagro: "Lo quiero mucho"

Ulpiano Suarez se mostró a favor de mantener las PASO y advirtió que eliminarlas podría limitar la participación de los ciudadanos en la elección de candidatos.

Un intendente radical defendió las PASO para elegir candidatos en 2027

La Causa Cuadernos investiga presunta corrupción vinculada a la obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

Causa cuadernos: Cristina Kirchner será indagada de manera presencial el martes que viene

Argentina Week: Milei dijo que se terminó la política corrupta y volvió a cargar contra empresarios prebendarios

Ante inversores en Argentina Week, Milei volvió a cargar contra los "empresarios prebendarios"