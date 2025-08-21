21 de agosto de 2025 - 13:37

Javier Milei: "Tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo"

El Presidente dijo que la sesión del miércoles fue un "espectáculo macabro". La oposición logró revertir el veto a la ley de emergencia en discapacidad.

El presidente Javier Milei&nbsp;

El presidente Javier Milei 

Foto:

NA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Durante una conferencia en Buenos Aires ante empresarios en el Consejo de las Américas, el mandatario advirtió que "asistimos a un espectáculo macabro" y que "tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo”, que busca “romper la economía” para perjudicarlo electoralmente.

Ellos ven en la destrucción económica una oportunidad”, lanzó este mediodía.

Fue la reacción inicial de Milei ante el rechazo del Congreso a su veto a la ley de emergencia en discapacidad y al avance de un nuevo reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), promovido en principio por la totalidad de los gobernadores. El oficialismo sí pudo sostener el veto a la ley que preveía un aumento en las jubilaciones.

“Si ustedes miran los números de las encuestas, van a entender lo que está pasando, van a entender cada una de las cosas que está pasando. Porque es muy simple: estamos en un momento bisagra”, explicó.

Según Milei, "estamos frente a la posibilidad de terminar definitivamente con el kirchnerismo. Concretamente, desdoblan las elecciones porque no pueden enfrentar al Gobierno Nacional de manera plena y genuina. Por eso es tan importante la elección del 7 de septiembre (elecciones en la Legislatura bonaerense), porque básicamente el kirchnerismo va a tirar todo ahí”.

"¿Cuál es el problema que enfrenta hoy el kirchnerismo? Que dada su mejor elección, que va a ser la de septiembre, estamos en una pelea pareja y que si la gente va a votar, digamos, esa pelea se puede llegar a inclinar en favor nuestro, porque cuanto más gente vote, menos pesa el aparato", amplió.

En un tono aún más combativo de cara a los próximos comicios, Milei sumó: "La realidad es que si además le llegamos a ganar en septiembre, porque en octubre les vamos a ganar, pero si le ganamos en septiembre estaríamos poniendo el último clavo al cajón del kirchnerismo y terminar con el populismo decadente y operador que tanto nos ha agobiado”.

