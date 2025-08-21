Javier Milei: "Tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo"

Durante una conferencia en Buenos Aires ante empresarios en el Consejo de las Américas, el mandatario advirtió que "asistimos a un espectáculo macabro " y que "tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo” , que busca “romper la economía” para perjudicarlo electoralmente.

Fue la reacción inicial de Milei ante el rechazo del Congreso a su veto a la ley de emergencia en discapacidad y al avance de un nuevo reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), promovido en principio por la totalidad de los gobernadores. El oficialismo sí pudo sostener el veto a la ley que preveía un aumento en las jubilaciones.

#AHORA | La dura critica de Javier Milei a la oposición en el Council of the Americas 2025 tras el rechazo al veto de la Emergencia en Discapacidad: "Ayer asistimos a un espectáculo macabro en el congreso de la nación, tenemos un congreso secuestrado por el kirchnerismo" pic.twitter.com/ay1Rz3YxAE

“Si ustedes miran los números de las encuestas, van a entender lo que está pasando, van a entender cada una de las cosas que está pasando. Porque es muy simple: estamos en un momento bisagra”, explicó.

Según Milei, "estamos frente a la posibilidad de terminar definitivamente con el kirchnerismo. Concretamente, desdoblan las elecciones porque no pueden enfrentar al Gobierno Nacional de manera plena y genuina. Por eso es tan importante la elección del 7 de septiembre (elecciones en la Legislatura bonaerense), porque básicamente el kirchnerismo va a tirar todo ahí”.

"¿Cuál es el problema que enfrenta hoy el kirchnerismo? Que dada su mejor elección, que va a ser la de septiembre, estamos en una pelea pareja y que si la gente va a votar, digamos, esa pelea se puede llegar a inclinar en favor nuestro, porque cuanto más gente vote, menos pesa el aparato", amplió.

En un tono aún más combativo de cara a los próximos comicios, Milei sumó: "La realidad es que si además le llegamos a ganar en septiembre, porque en octubre les vamos a ganar, pero si le ganamos en septiembre estaríamos poniendo el último clavo al cajón del kirchnerismo y terminar con el populismo decadente y operador que tanto nos ha agobiado”.