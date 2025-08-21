21 de agosto de 2025 - 10:59

Luis Petri en modo candidato: "No les importan los jubilados, quieren hacer caer a este gobierno"

La alianza La Libertad Avanza presenta sus candidatos para las elecciones legislativas en una conferencia de prensa protagonizada por el primer candidato a diputado nacional de la coalición, el exradical Luis Petri; y el gobernador Alfredo Cornejo.

Con el protagonismo de Luis Petri y Alfredo Cornejo, la alianza La Libertad Avanza más Cambia Mendoza presenta sus candidatos. Foto: captura de pantalla de la transmisión de la UCR.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El gobernador Alfredo Cornejo se refirió al salto que protagonizó Luis Petri, desde la UCR hacia La Libertad Avanza para asumir su candidatura a diputado nacional. 

"No les importan los jubilados, lo único que quieren es hacer caer a este gobierno", ha sido una de las frases más fuertes de Petri en un encendido discurso a favor del Gobierno nacional. Agregó que el kirchnerismo quiere el poder para "liberar a Cristina Kirchner" y lo acusó de buscar en el Congreso "romper una de las principales conquistas de este gobierno, que es el superávit fiscal".

Esto dice Petri justo unas horas después de la embestida opositora en la Cámara de Diputados para tratar de bajar el veto del presidente Javier Milei contra la ley que dispuso un aumento para los adultos mayores, maniobra que no tuvo efecto.

Por su lado, Cornejo justificó el acuerdo electoral en las coincidencias de criterio y en las políticas con el gobierno de Javier Milei y resalta la gestión provincial. "Mendoza es la cuna de la cultura del trabajo, que es la cultura del antipopulismo y el antikirchnerismo, que es la cultura de los vagos, de no trabajar y cobrar, que el estado le dé en la boca todo", afirmó.

"Acá hay un trabajo de coincidencias. En Mendoza se equilibraron las cuentas con mucho esfuerzo, justamente el corazón del programa económico de Javier Milei es controlar el déficit", expresó. "Pedimos el apoyo y el plebiscito de gestión para el gobierno provincial, porque en recesión no hemos parado los servicios estatales y los hemos mejorado", afirmó.

También destacó la lista oficialista: "Buscan diferencias, pero otros son el tren fantasma", expresó, en referencia a un elemento polémico: el tercer candidato a diputado nacional, Álvaro Martínez, es un anticornejista.

"Álvaro (Martínez) ha estado en el frente Cambia Mendoza en siete de los ocho años. Fue electo en una elección en la que yo encabecé la lista de senadores nacionales. Lamento su separación del equipo", arrancó.

Y agregó: "La propuesta la hizo La Libertad Avanza, trabaja con lealtad en ese bloque, y si ha tenido una opinión negativa respecto de nosotros la respuesta no la debo dar yo. Para mí, es un asunto saldado".

"No tiene ninguna mancha", remarcó también el gobernador.

