17 de agosto: Javier Milei almorzó con los granaderos de Casa Rosada

El presidente Javier Milei se reunió con los granaderos de Casa Rosada , los saludó y almorzaron juntos . Se trató de un evento en conmemoración del 17 de agosto, paso a la inmortalidad del general José de San Martín.

El mandatario se vistió para la ocasión con la indumentaria del Ejército . Además se mostró junto a la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine y Macarena Jimena Rodríguez, señalada como la "CM de Adorni", pero que el vocero aclaró que era fotógrafa del jefe de Estado.

Fue Lemoine quien publicó una imagen junto a Milei vestido con ropa camuflada y detalló: "Hoy con Macarena Jimena conocimos al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas". Y agregó: "Vino a almorzar con sus granaderos, en el día del paso a la Inmortalidad del General José de San Martín" .

Cabe mencionar que por el 17 de agosto Milei no realizó un acto oficial . Según informó la agencia Noticias Argentinas, luego del almuerzo el ministro de Defensa, Luis Petri , encabezaría un recordatorio en la Plaza San Martín.

Luis Petri será primer candidato a diputado nacional por Mendoza. Tras conocerse la noticia, Javier Milei se mostró junto al funcionario libertario en el almuerzo de camaradería organizado en el Regimiento de Granaderos a Caballo .

Fue el propio Petri quien compartió una foto en la que se los ve a ambos vestidos con el uniforme militar. "Con el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y Presiente de los argentinos @JMilei en Casa Rosada a minutos de compartir un almuerzo con el querido Regimiento de Granaderos a Caballo, en un nuevo aniversario de la partida de nuestro padre de la padre de la patria, el General José de San Martin!“, posteó el mendocino.

Petri confirmó ayer que será candidato en Mendoza por lo que se infiere que en diciembre dejará el Gabinete. De momento se desconoce su sucesor en Defensa.