17 de agosto de 2025 - 15:35

17 de agosto: Javier Milei almorzó con los granaderos de Casa Rosada

Sin acto oficial, el presidente se mostró junto a Lilia Lemoine y su fotógrafa vestido de fajina. Del encuentro participó el ministro de Defensa Luis Petri.

Javier Milei junto a Lilia Lemoine y Macarena Jimena Rodríguez.

Javier Milei junto a Lilia Lemoine y Macarena Jimena Rodríguez.

Foto:

X / @lilialemoine
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei se reunió con los granaderos de Casa Rosada, los saludó y almorzaron juntos. Se trató de un evento en conmemoración del 17 de agosto, paso a la inmortalidad del general José de San Martín.

Leé además

Luis Petri y Javier Milei (X).

Milei festejó la afiliación de Petri: "Bienvenido a las Fuerzas del Cielo, queridísimo Luis"

Por Martín Fernández Russo
Patricia Bullrich anunció este miércoles que apoyará a Javier Milei, candidato a presidente de La Libertad Avanza, en la segunda vuelta electoral frente a Sergio Massa, de la Unión por la Patria. La dirigente del PRO, y candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, hizo el anuncio este miércoles, en su oficina en Ciudad de Buenos Aires, acompañada por el radical Luis Petri. (Clarín)

Bullrich y Petri dejarán dos vacantes tras las elecciones y Milei deberá reestructurar el Gabinete

Por Redacción Política

El mandatario se vistió para la ocasión con la indumentaria del Ejército. Además se mostró junto a la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine y Macarena Jimena Rodríguez, señalada como la "CM de Adorni", pero que el vocero aclaró que era fotógrafa del jefe de Estado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lilialemoine/status/1957103189800403328&partner=&hide_thread=false

Fue Lemoine quien publicó una imagen junto a Milei vestido con ropa camuflada y detalló: "Hoy con Macarena Jimena conocimos al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas". Y agregó: "Vino a almorzar con sus granaderos, en el día del paso a la Inmortalidad del General José de San Martín".

Cabe mencionar que por el 17 de agosto Milei no realizó un acto oficial. Según informó la agencia Noticias Argentinas, luego del almuerzo el ministro de Defensa, Luis Petri, encabezaría un recordatorio en la Plaza San Martín.

Milei se mostró con Petri

Luis Petri será primer candidato a diputado nacional por Mendoza. Tras conocerse la noticia, Javier Milei se mostró junto al funcionario libertario en el almuerzo de camaradería organizado en el Regimiento de Granaderos a Caballo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/1957116213751890151&partner=&hide_thread=false

Fue el propio Petri quien compartió una foto en la que se los ve a ambos vestidos con el uniforme militar. "Con el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y Presiente de los argentinos @JMilei en Casa Rosada a minutos de compartir un almuerzo con el querido Regimiento de Granaderos a Caballo, en un nuevo aniversario de la partida de nuestro padre de la padre de la patria, el General José de San Martin!“, posteó el mendocino.

Petri confirmó ayer que será candidato en Mendoza por lo que se infiere que en diciembre dejará el Gabinete. De momento se desconoce su sucesor en Defensa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Terreno del ferrocarril ubicado entre las calles Godoy Cruz, Suipacha, Perú y Belgrano. 

Cómo le fue a la "motosierra" de Milei con los terrenos de Nación que pretende vender en Mendoza

Por Jorge Yori
Política en Off. El Procurador Alejandro Gullé, el subsecretario de Justicia Marcelo D´Agostino y el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio. El gran ausente es el ministro de la Corte José Valerio, organizador del evento.

Política en Off: arde la interna judicial, explotó el Concejo de Guaymallén y almuerzos "con la tuya"

Por Redacción Política
Javier Milei en el acto de campaña de LLA en La Plata.

Sin insultos ¿no hay paraíso?

Por Carlos Fara
El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, es candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza

La primera declaración de Luis Petri candidato: "La gran pelea está en el Congreso"

Por Redacción Política