Qué dijo Alfredo Cornejo sobre la inesperada salida de Luis Petri de la UCR

Después de un fin de semana agitado por el cierre de listas, el gobernador Alfredo Cornejo se refirió a la situación de Luis Petri, ungido como candidato a diputado nacional por el gobierno de Javier Milei , pero con salto formal desde la UCR hacia La Libertad Avanza incluido.

El ministro de Defensa de la Nación sorprendió al mandatario provincial al confirmarle que para asumir su candidatura debió desafiliarse del radicalismo y pasarse al partido violeta oficialmente, aseguró el propio Cornejo.

“ No tenía noticias de que se afiliaba a La Libertad Avanza , me lo comentó él el día sábado recién ”, dijo el gobernador este martes a la prensa, tras encabezar un acto de entrega de viviendas en Junín.

Cornejo ensayó una respuesta elegante ante una consulta incómoda. Primero lo puso en valor como dirigente radical y dijo que no le agrada que deje las filas de su partido, para luego quitarle dramatismo y ponderar el acuerdo electoral con los libertarios sobre la salida.

“ Yo lo prefiero dentro de mi partido. Toda su familia tiene una larga trayectoria en el radicalismo del Este. Él ha sido dos veces diputado provincial y dos veces diputado nacional por el radicalismo”, planteó el gobernador.

Y advirtió: “No me agrada que alguien abandone mi partido, pero lo veo inocuo hoy en día que se vaya a La Libertad Avanza, porque es un aliado nuestro”.

“Así que no cambia nada y no me parece una mala noticia para el proyecto político que encabezamos en Mendoza, porque se va a un partido aliado”, sostuvo. Y aclaró que Petri tomó la decisión por pedido de los hermanos Milei, no puntualmente por diferencias con el radicalismo.

“Lo hace porque se lo pidieron para encabezar la lista, porque La Libertad Avanza puso como condición a todos sus aliados que encabezaría en los 24 distritos y como ese cupo les tocaba a ellos y a nosotros el segundo, a él le pidieron que se afiliara y aceptó”, explicó el gobernador.

Y completó: “Entiendo su posición y creo que hoy es inocuo. No produce ningún efecto negativo a los efectos del proyecto provincial que tiene Cambia Mendoza”.