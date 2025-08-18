Cornejo extendió los contratos de locación a un sector de los empleados estatales

Mediante el Decreto 1624, el Gobierno provincial extendió de forma automática la continuidad de los contratos de locación de servicios vigentes al 31 de julio.

El Gobierno de Alfredo Cornejo dispuso la continuidad automática de los contratos bajo el régimen de Locación de Servicios de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo hasta el 30 de septiembre de 2025. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1624, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La decisión se enmarca en el convenio específico celebrado entre la Administración de Trabajo Local y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, aprobado por Decreto 400/2025, que tiene como objetivo el mejoramiento de la calidad del empleo y la fiscalización de las condiciones laborales.

Según el texto oficial, la prórroga alcanza a todas las personas contratadas al 31 de julio bajo el sistema de locación de servicios, cuyas erogaciones se financian con recursos nacionales. Los contratos continuarán en las mismas condiciones de horarios, funciones y requisitos que regían hasta esa fecha, sin necesidad de firmar documentación adicional.

El decreto también aclara que las bajas podrán producirse únicamente por renuncia expresa de la persona contratada durante el período de prórroga, y que la finalización de los contratos será automática el 30 de septiembre, sin que medie comunicación formal.

La norma fue firmada por el gobernador y por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial a cargo, Víctor Fayad.