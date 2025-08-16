Alfredo Cornejo celebró que Luis Petri encabece la lista de La Libertad Avanza: "Su trayectoria lo respalda"

El gobernador confirmó que el ministro de Defensa encabezará la lista de diputados nacionales de la alianza con La Libertad Avanza.

El gobernador Alfredo Cornejo recibió en la Residencia de La Puntilla a Luis Petri y Facundo Correa Llano para sellar su candidatura.

El gobernador Alfredo Cornejo presentó oficialmente a Luis Petri como cabeza de lista de candidatos a diputados nacionales del frente La Libertad Avanza en Mendoza, alianza que contiene al radicalismo provincial.

"Quiero felicitar a @luispetri por asumir el desafío de encabezar la lista a diputado nacional de nuestro frente. Su trayectoria lo respalda, fue dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional, siempre con una gran vocación de servicio y un compromiso profundo con Mendoza y con el país", sostuvo el mandatario provincial.

"Quiero felicitar a @luispetri por asumir el desafío de encabezar la lista a diputado nacional de nuestro frente. Su trayectoria lo respalda, fue dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional, siempre con una gran vocación de servicio y un compromiso profundo con Mendoza y con el país"

Y agregó: "Volver al Congreso significa para Luis retomar un ámbito que conoce en detalle y en el que se ha destacado por su capacidad de trabajo, su seriedad y su preparación".