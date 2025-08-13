Elecciones 2025: por qué Omar de Marchi se quedó afuera de todas las candidaturas

Omar de Marchi finalmente no será candidato a nada en las elecciones 2025 . Así lo confirmaron tanto fuentes del Pro como del frente "Provincias Unidas" , la alianza donde han recalado casi todos los dirigentes de su sector. Menos él.

"Omar no va a ser candidato y no tiene rol en el frente" , aseguraron muy cerca de quien fuera candidato a gobernador en las elecciones de 2023 , en las que salió segundo ; y líder de una coalición política que, también hace dos años, consiguió muchas bancas legislativas. Hablamos de La Unión Mendocina , unión de dirigentes opositores de la que sus propios referentes ya hablan abiertamente en pasado .

De Marchi tuvo su última aparición pública a comienzos de julio , en un encuentro de dirigentes donde pronunció un discurso férreamente opositor a la gestión de Alfredo Cornejo . “Mendoza necesita una transformación profunda , y esa transformación no la va a realizar nunca un gobierno provincial lento, ambiguo y sin convicciones ”, afirmó en esa reunión el lujanino, y remató: "El futuro jamás se construyó sobre las ruinas del pasado".

Pero pocas semanas después, la confirmación del frente electoral entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza (la marca de Cornejo) acotó al mínimo las aspiraciones personales del vicepresidente de Aerolíneas Argentinas .

Después de esta alianza, ¿existía alguna chance de que De Marchi fuera candidato de una agrupación que enfrentara al propio partido de Milei en Mendoza, a pesar de que es funcionario del Presidente?

Plan B para Omar de Marchi y rechazo

Su plan B fue el intento de recalar en el frente "libertario puro" que lidera el PD, donde, según la versión demócrata, lo rechazaron por estirar las negociaciones hasta último momento y pedirles demasiado en materia de candidaturas. "Y se agregaba por cuerda separada lo de Álvaro Martínez en la lista de Cornejo. Eso nos dejaba pintados al óleo", dicen en esa trinchera.

Los gansos aclaran que De Marchi nunca pidió explícitamente una candidatura para él. "Le preguntaron si era su intención ser candidato y nunca dijo que sí, afirmó que lo debía evaluar muy bien", señaló un observador de la negociación.

La sorpresa fue esa suerte de último recurso posterior al fracaso de las negociaciones con el PD, en el cual el demarchismo directamente abandonó la fe por Milei.

A minutos del cierre de frentes del 7 de agosto pasado, el Pro oficial se anotó como adherente de "Provincias Unidas", arista local de la coalición "Grito Federal", que es liderada por cinco gobernadores que están lejos del León.

En el marco de las negociaciones para que los amarillos se unieran a esta alianza, hay quienes dicen que a De Marchi le cerraron la puerta en la cara. "Hermano, vos no podés estar, correte, acá el que maneja todo es Esteban (Allasino). En esas condiciones, pueden entrar", aseguró que le dijeron del otro bando al lujanino.

La fuente, que es alguien que estuvo en esas conversaciones, dice que De Marchi aceptó que lo excluyeran, a pesar de que había pretendido ser candidato "hasta el último día".

Los demarchistas, expectantes

Ahora es casi un hecho que el sancarlino Jorge Difonso será cabeza de lista del variopinto frente "Provincias Unidas" para la Cámara de Diputados de la Nación.

Hacia abajo, habrá dirigentes demarchistas en las boletas provinciales y municipales. El operador de De Marchi en esta fusión será principalmente el intendente de Luján en persona, quién, valga la aclaración, tampoco será candidato y reservará sus fuerzas para volcar a su favor la elección departamental de concejales, que se hará desdoblada en febrero.

Vale aclarar también que en el demarchismo no ha habido ninguna ruptura. Simplemente, De Marchi no va a estar en la oferta electoral. Sus aliados sí. O casi todos ellos.

Y Álvaro Martínez, su mano derecha en el Congreso nacional, seguirá prendiendo una vela hasta el domingo para tratar de obtener la candidatura a la reelección como diputado nacional. En este caso, como sorprendente integrante de la lista de Milei y el cornejismo.

Martínez se pasó hace bastante tiempo al interbloque de La Libertad Avanza en la Cámara Baja nacional y hasta el gobernador no descarta (aunque critica) esta posibilidad. Más allá de que los propios demarchistas mendocinos aseguren que hoy por hoy no tienen garantías de que eso se vaya a concretar: "La lista de Karina Milei en Mendoza no la conozco", se distanció uno de ellos al ser consultado al respecto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Aconcagua_radio/status/1955609548544418017&partner=&hide_thread=false #LaLenguaSuelta



La mesa política matutina que protagoniza el equipo de Hermoso Caos, pero con invitados especiales...



@PerezDel2000

@nimsi87

@marcelopez2202

@Juan_Albornoz72



Hoy: Provincias Unidas, el nuevo frente político de cara a las elecciones pic.twitter.com/yO2WAYfHk5 — Aconcagua Radio (@Aconcagua_radio) August 13, 2025

¿Qué queda entonces para Omar de Marchi en el futuro inmediato? La inevitable abstención electoral, por un lado, o quizás un distanciamiento mayor, un poco enigmático, si termina siendo cierto lo que dijo Difonso en Aconcagua Radio este miércoles. "Me parece que está en otra etapa de su vida, en Buenos Aires, está en otra cosa", afirmó el legislador.