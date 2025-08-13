"Bolsa de gatos": el cruce por el nuevo frente opositor en Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo definió a la reciente alianza “ Provincias Unidas – Defendamos Mendoza ” como “una bolsa de gatos”. La respuesta llegó de uno de los referentes de la coalición, el diputado provincial Jorge Difonso , quien cuestionó el pasado político del dirigente radical.

Una de las sorpresas del cierre para la presentación de alianzas fue la inscripción de “Provincias Unidas” para las elecciones legislativas del 26 de octubre. A nivel nacional, este frente responde al grupo de cinco gobernadores que se agrupan bajo el nombre “ Grito Federal ”, que reúne a partidos y agrupaciones ubicados en la “vereda de enfrente” tanto del Gobierno de Javier Milei como del kirchnerismo.

En Mendoza, la coalición se autodefine como “férrea opositora” a Cornejo . Un dato particular es que este martes , la Junta Electoral de Mendoza aceptó la incorporación del PRO , aunque solo podrá presentar candidatos en categorías provinciales y municipales.

La decisión se tomó luego de que el apoderado del partido, Esteban Allasino , presentara a minutos del cierre la adhesión unilateral del PRO a la alianza, sin consulta previa a las autoridades de Provincias Unidas.

Para Cornejo, la inclusión del PRO en el frente “no se entiende” y consideró que la coalición carece de un programa claro.

“No hay un programa en común. Con solo preguntarles cosas centrales de la agenda pública provincial, se ve que no hay acuerdo. El tema minería es el más nítido, o que en su gran mayoría son anti-Milei. No entiendo qué hace el PRO en esa lista”, afirmó.

El mandatario provincial comparó la creación de Provincias Unidas con la conformación de La Unión Mendocina en 2023, mencionando a Difonso y calificando nuevamente al nuevo frente como “una bolsa de gatos”.

“Ese frente reunió a Difonso, con posiciones anti-mileístas, con Orozco, que había gobernado con nosotros. Ahora eso explotó y se está reconstituyendo sin un programa. Es muy evidente que, vulgarmente, es una bolsa de gatos”, expresó.

La respuesta de Jorge Difonso

Difonso, actual diputado de La Unión Mendocina y exintendente de San Carlos, replicó al análisis de Cornejo con un repaso de su trayectoria política y lo instó a “dejar los agravios personales” para priorizar las políticas públicas.

“Lamento que tengamos que discutir agravios personales y no políticas de Estado, que es lo que le interesa a los mendocinos. Él se ha referido así y uno recuerda que ha pasado por Alfonsín, Kirchner, Macri y ahora Milei. No sé cuál le falta, pero acusa de bolsa de gatos a los demás”, señaló.

En declaraciones a , Difonso responsabilizó a Cornejo por la “mala situación” que atraviesa Mendoza y aseguró que sus diez años de gestión no se tradujeron en una mejora en la calidad de vida de los mendocinos.

“Mendoza está mal y él es el gran responsable. Ha acumulado mucho poder a su alrededor y eso no se ha visto reflejado en mejores condiciones de vida”, afirmó.

Respecto a la conformación de Provincias Unidas, el frente sumó el lema “Defendamos Mendoza” con la intención de “darle una impronta más local”. Difonso indicó que será “una continuidad” de La Unión Mendocina, pero “mejorada”.

“Por eso surge Defendamos Mendoza y el lineamiento nacional con Provincias Unidas: es una alternativa al kirchnerismo. La idea es que sea una continuidad de lo que fue La Unión Mendocina, con todos sus aciertos”, remarcó.

Cómo arribó Provincias Unidas a Mendoza

A partir de proyectos presentados en el Congreso sobre el reparto automático de la coparticipación de los ATN y sobre biocombustibles, los gobernadores Ignacio Torres (PRO, Chubut), Maximiliano Pullaro (UCR, Santa Fe), Martín Llaryora (PJ, Córdoba), Carlos Sadir (UCR, Jujuy) y Claudio Vidal (PJ, Santa Cruz) impulsaron en las últimas semanas un frente electoral nacional para octubre.

Además de Difonso, las principales figuras del espacio en Mendoza son Flavia Manoni (Compromiso Federal) y el exintendente peronista de Lavalle, Roberto Righi. En la mesa de decisiones participan también Marcos Quattrini (Coalición Cívica), Gerardo Santarelli (Partido Socialista) y el radical Jorge Palero. El frente incluye al Partido Federal y al Partido Fe.

Según pudo confirmar este medio, el candidato a diputado nacional será el propio Difonso, secundado por Manoni. Para el tercer lugar se evalúan tres nombres: Marcos Quattrini y Gustavo Gutiérrez, ambos de la Coalición Cívica, y Jorge Palero, de la UCR.

Entre las fuerzas que integran el frente se encuentran: Radicales por el Futuro, Más Luján, Jubilados Auténticos, Movimiento de Unidad Popular, Encuentro por General Alvear, Encuentro por Tupungato, Encuentro por San Carlos, Activa Junín, Creo en San Carlos, Primero Guaymallén, Compromiso Universitario, Vientos de Cambio de Maipú, Mates por Godoy Cruz, Partido UNO, Verde Genuino y Mesa Gremial Mendoza.