En limpio: estos son los frentes y partidos que competirán en las elecciones de octubre

Para las elecciones del 26 de octubre , los mendocinos encontrarán en la Boleta Única ocho alternativas que competirán por los cargos de diputados nacionales, senadores y diputados provinciales. Además, en 12 departamentos se elegirán concejales.

Mauricio Macri, tras el acuerdo electoral con Karina Milei: "Lo que está en juego es el futuro del país"

Interna: la millonaria cifra que destinará el PJ para las elecciones de concejales de este domingo

El cierre del plazo para inscribir alianzas y partidos, que venció el jueves a las 23:59, según lo dispuesto por la Cámara Nacional Electoral (CNE ), dejó como saldo frentes confirmados, acuerdos de último momento y también portazos inesperados.

Ese día, el electorado mendocino deberá elegir 5 diputados nacionales, 24 diputados provinciales, 19 senadores provinciales y la mitad de los concejos deliberantes. El próximo paso para las fuerzas políticas será la presentación de listas de candidatos, cuyo plazo vence el 17 de agosto.

Uno de los primeros en inscribirse en la Junta Electoral fue el frente oficialista, tanto a nivel provincial como nacional, conformado por Cambia Mendoza y La Libertad Avanza . El trámite estuvo a cargo de sus presidentes locales, Andrés Lombardi (UCR) y Facundo Correa Llano (LLA) .

A la alianza radical-libertaria se sumaron el Partido Renovador Federal y el Partido Acción Solidario (PAS) de Las Heras , este último liderado por Alejandro Civit. El frente a nivel nacional se denomina "Frente La Libertad Avanza", mientras que a nivel provincial lo hará bajo el lema "La Libertad Avanza + Cambia Mendoza".

La alianza entre Cambia Mendoza y LLA quedó oficialmente constituida. Una alianza que se construye sobre la base de coincidencias estratégicas y la firme convicción de que es momento de trabajar unidos por una Argentina que recupere el orden, la libertad y el progreso. pic.twitter.com/p3pRH0CGmp

En paralelo, el peronismo también presentó su frente, que finalmente no competirá como Fuerza Patria, nombre que se había barajado inicialmente, sino bajo la denominación Fuerza Justicialista Mendoza.

Este espacio respaldará las candidaturas a diputados nacionales de Emir Félix, Marisa Uceda y Matías Stevanato, y está integrado por el Partido Justicialista, el Partido Intransigente, el Movimiento Político, Social y Cultural Proyecto Sur, el Partido Solidario, el Partido del Trabajo y del Pueblo, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, entre otros.

Otra alianza ya anunciada previamente es el Frente Verde, conformado por el Partido Verde y Libres del Sur, que incorporó a la fuerza departamental sureña Reconstruyendo Malargüe. El candidato a diputado nacional por este espacio será Mario Vadillo.

Frente Verde-Partido Verde-Libres del Sur-Mario Vadillo-Ernesto Mancinelli Mario Vadillo (Partido Verde) y Ernesto Mancinelli (Libres del Sur) lanzaron el "Frente Verde" para las próximas elecciones. Prensa Frente Verde

En la izquierda, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U), que postula a Micaela Blanco Minoli como diputada nacional, está integrado por el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS), el Partido Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

Nuevos frentes y reacomodamientos

En los minutos finales antes del cierre del plazo, varias fuerzas políticas inscribieron nuevos espacios para competir en octubre. Entre las principales novedades figuran el regreso de Protectora, la aparición del Frente Demócrata Libertario y el debut del espacio que representa a los gobernadores enfrentados a Milie y al kirchnerismo.

Un caso particular es el de Provincias Unidas, espacio conformado mayoritariamente por exintegrantes de La Unión Mendocina, alineado a nivel nacional con gobernadores que no apoyan ni a Javier Milei ni al kirchnerismo.

Provincias Unidasa en Mendoza El nuevo frente Provincias Unidas que representará en Mendoza a los gobernadores que se oponen a Javier Milei como a Cristina Fernández de Kirchner.

En Mendoza lo integran la senadora Flavia Manoni, la Coalición Cívica (con Marcos Quattrini en la Cámara Alta), el Partido Socialista (referenciado en Gerardo Santarelli), el Partido Federal (cuyo apoderado es Mario Lima, cercano a Daniel Orozco) y el Partido Fe (ex Momo Venegas).

Finalmente, el PRO apostó a mantenerse en La Unión Mendocina, pero en los últimos minutos del cierre de listas, el partido amarillo decidió sumarse al frente de Provincias Unidas. Este nuevo espacio tendrá como principales referentes al actual diputado provincial, Jorge Difonso y al exintendente de Lavalle, Roberto Righi.

En este nuevo frente también se encuentran: Unión Popular, Radicales por el futuro, Más Luján, Jubilados auténticos, Movimiento de Unidad Popular, Encuentro por General Alvear, Encuentro por Tupungato, Encuentro por San Carlos, Activa Junín, Creo en San Carlos, Primero Guaymallén, Compromiso Universitario, Vientos de Cambio de Maipú, Mates por Godoy Cruz, Partido UNO, Verde Genuino y Mesa gremial Mendoza

Por su parte, el Frente Demócrata Libertario quedó conformado únicamente por el Partido Demócrata (PD) y el Partido Libertario (PL).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CatalinaGarayL1/status/1953657225043751003?t=-7qNapx9SbYT7PZz-qmatQ&s=08&partner=&hide_thread=false Quedó constituido el FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA entre el @MendozaLib y el @pdemocrata para presentarnos en elecciones nacionales y provinciales. El precio de la Libertad es su eterna vigilancia. Estamos a la altura para ello. — Catalina Garay Lira (@CatalinaGarayL1) August 8, 2025

El regreso de Protectora

El espacio que lidera José Luis Ramón, que logró una banca en el Congreso en 2017, buscará regresar al escenario legislativo. En esta oportunidad sumó al exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, quien se perfila como candidato a senador provincial por el primer distrito.

Daniel Orozco y José Luis Ramón Daniel Orozco y José Luis Ramón se unen para las próximas elecciones Gentileza

Inicialmente, Ramón y Orozco habían anunciado su acuerdo bajo el nombre Creren Mendoza, conformado por Partidos de las Ciudades en Acción y la UCeDé del primer distrito, además de Agrupación Ser, Dignidad Educativa Unida, Principios y Valores Cooperativos y Distrito Mendoza.

Sin embargo, a último momento no llegaron a un entendimiento y ambos resolvieron presentarse únicamente bajo la marca Protectora. El otro partido que competirá en soledad, sin integrarse a ningún frente, será el Partido de los Jubilados.

¿Cuándo arranca la campaña?

Con el cierre de alianzas ya definido, los partidos políticos miran ahora al 17 de agosto, fecha límite para la presentación de candidatos ante la Junta Electoral Provincial para la Boleta Única.

Un día después, el 18 de agosto, se deberá remitir la nómina de partidos políticos reconocidos que podrán participar de las elecciones municipales y provinciales, junto con los datos de sus apoderados y domicilios.

La campaña electoral para los comicios provinciales y municipales comenzará oficialmente el 27 de agosto, mientras que desde el 21 de septiembre estará habilitada la difusión de propaganda en medios de comunicación audiovisual.

A partir del 1 de octubre regirá la prohibición de realizar actos públicos susceptibles de promover la captación del voto. Para el 11 de octubre deberán estar impresas las Boletas Únicas Provinciales.

La veda electoral comenzará el 24 de octubre a las 8. El día de la elección será el 26 de octubre.

Finalmente, el 28 de octubre a las 18 vencerá el plazo para la recepción de protestas y reclamos vinculados a irregularidades en la constitución y funcionamiento de las mesas. Ese mismo día se iniciará el escrutinio definitivo.