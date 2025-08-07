Interna: la millonaria cifra que destinará el PJ para las elecciones de concejales de este domingo

Este domingo, el Partido Justicialista realizará elecciones internas en Ciudad, Guaymallén, Las Heras, San Martín y Junín para definir quiénes serán sus candidatos a concejales para los comicios del 26 de octubre. En total, se presentan 11 listas , que para poder competi r debieron abonar $3.000.000 cada una a la mesa directiva del PJ .

La DGE habilitó las escuelas al PJ y se confirmó la elección interna del domingo

Donde no llegó la unidad del PJ: las listas internas que competirán en cinco departamentos

Solo por este concepto, el partido recaudará $33.000.000, monto que se destinará a solventar los gastos del proceso electoral .

Desde la Junta Electoral explicaron a Los Andes que, hasta el momento, “no tienen detallado” el costo total de las elecciones y que recién contarán con esa información una vez finalizado el proceso.

Tras oficializarse las internas abiertas para la categoría de concejales, la Junta Electoral estableció cuáles serán los gastos a cargo de cada lista y cuáles asumirá el partido, que a nivel provincial conduce Emir Félix .

Además de los $3.000.000 de presentación, cada lista debe hacerse cargo de la impresión y distribución de boletas, la logística correspondiente, las viandas para sus fiscales de mesa y la movilidad durante la jornada.

Emir Félix-Anabel Fernández Sagasti.jpg El presidente del PJ Mendoza, Emir Félix, reunió a los intendentes y al sector de Anabel Fernández Sagasti Archivo

Por su parte, el PJ firmó un convenio con la Dirección General de Escuelas (DGE) para el uso de 31 establecimientos educativos. Esta habilitación tuvo un costo total de $6.200.000.

Según informaron, la DGE exigió al partido la contratación de un seguro de responsabilidad civil por cada escuela, así como la presencia de una autoridad escolar responsable y un celador. Este último tendrá a su cargo la apertura y cierre de las escuelas, además de la limpieza posterior al acto electoral.

El canon por escuela se divide de la siguiente manera: $60.000 para la autoridad escolar, $40.000 para el celador y $100.000 para insumos de limpieza y desinfección. En total, el costo por establecimiento es de $200.000, lo que da un total de $6.200.000 por los 31 establecimientos habilitados.

Además, el PJ deberá garantizar la seguridad durante el acto electoral. En ese sentido, está próximo a firmar un acuerdo con el Ministerio de Seguridad y Justicia. Según pudo saber este medio, la cartera que dirige Mercedes Rus se comprometió a destinar, sin cargo, un agente policial por escuela.

Estos efectivos serán los encargados de custodiar la elección en cada establecimiento. Sin embargo, el PJ deberá abonar un servicio extraordinario al ministerio por la vigilancia de las urnas en la sede ubicada en calle San Lorenzo, en Ciudad.

Operativo de Seguridad elecciones

En cuanto al traslado de las urnas, la Junta estableció que el recorrido desde las escuelas hasta la sede se realice con una autoridad de mesa y un apoderado de cada lista, acompañados por un policía.

La Junta Electoral también se encargará de la impresión de los padrones, las urnas, los insumos y las viandas para las autoridades de mesa. Además, cubrirá los gastos de movilidad y resguardo de las urnas.

En total, se habilitarán 109 mesas distribuidas de la siguiente manera: 37 en Guaymallén, 28 en Las Heras, 20 en Ciudad, 17 en San Martín y 7 en Junín. El escrutinio se realizará en la sede provincial y se espera que los resultados provisorios estén disponibles entre las 21 y las 22 horas.

Las listas que compiten en cada departamento

Capital

Encuentro Peronista (oficial) : Gustavo Caleau - María Gabriela Blas - Johana Hormilla - Carlos Alberto Almenara - Lorena Paula Alfaro - Juan Reyes.

: Gustavo Caleau - María Gabriela Blas - Johana Hormilla - Carlos Alberto Almenara - Lorena Paula Alfaro - Juan Reyes. Territoriales por Capital (disidente): Maximiliano Miranda - Juana Marta Suárez - Damaris Naida Becerra - Héctor Hugo Ceballos - Mariana Emérita Santander - Ignacio Miguel Medina.

Guaymallén

Encuentro Peronista (oficial): Manuel Moreno Serrano - Adriana Salcedo - Ariel Chávez - María Belén Navarro - Viviana Orellano - Marcelo Bugueño.

Manuel Moreno Serrano - Adriana Salcedo - Ariel Chávez - María Belén Navarro - Viviana Orellano - Marcelo Bugueño. Territoriales por Guaymallén (disidente) : Rafael Moyano - Natali Ayelén Mantello - Pablo Soloa - Camila García Serrano - Osvaldo Scatragli - Verónica Quiroga

: Rafael Moyano - Natali Ayelén Mantello - Pablo Soloa - Camila García Serrano - Osvaldo Scatragli - Verónica Quiroga Guaymallén Futuro (disidente): José Pozzoli - Ana María Giordanino - Sergio Claudio Lucero - Patricia Mónica Méndez- Vicente Óscar Abbate - Angélica Paola Barrios.

Las Heras

Encuentro Peronista (oficial): Adrián Ceverino - Gisel Di Marco - Esteban Alaniz - Yamila Jelvez - Ivanna Sánchez - José Santos.

Adrián Ceverino - Gisel Di Marco - Esteban Alaniz - Yamila Jelvez - Ivanna Sánchez - José Santos. Territoriales por Las Heras (disidente): Martín Daniel Rodríguez - Valeria Alejandra Barrozo - Martín Alberto Gómez - María Paula Magallanes - Graciela Liliana Reichenbach - Daniel Osvaldo Ávila.

San Martín

Encuentro Peronista (oficial): Alejandro Ravazzani - Laura Soto - Emiliano Molina - Evelín Peralta - Tomás Sánchez - Yamila Nahir Sánchez.

Alejandro Ravazzani - Laura Soto - Emiliano Molina - Evelín Peralta - Tomás Sánchez - Yamila Nahir Sánchez. Lista Soñemos San Martín (disidente): Jesús Daniel Vílchez - Noelia Anabel Bravo - María Alejandra Briones - Roberto José Fernando Areas - Mario David Gaibazzi- Rosario del Valle Gil.

Junín