28 de febrero de 2026 - 13:24

La interna amorosa que explica la enemistad entre Andrea del Boca y Yanina Zilli en Gran Hermano

El conflicto no sería reciente ni producto de la convivencia en el reality, sino que tendría raíces en el pasado sentimental de ambas.

Andrea del Boca y Yanina Zilli tienen una enemistad por viejos romances.

Foto:

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Por Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

En SQP (América TV) lanzaron una fuerte teoría y aseguraron tener información sobre el posible motivo que las mantendría enfrentadas. Según revelaron, el origen del conflicto estaría vinculado a dos viejos amores que compartieron, una historia del pasado que habría dejado heridas abiertas.

“¿Qué es lo primero que uno piensa? En hombres”, lanzó. Y sumó, sobre las consultas que realizó: “Me comunico con Silvestre (ex de Andrea) y dijo que con Yanina no tuvo nada que ver”.

Sin embargo, la teoría no terminó ahí. Shaw agregó otro nombre de peso. “Diego Armando Maradona aparece en agenda. Andrea del Boca contó de la relación que tuvo con Diego”, dijo. Por su parte, Nico Peralta aportó un dato más concreto para contextualizar esa versión: “Se dieron unos besos en la época de La Noche del Diez”.

Andrea del Boca
“Yanina Zilli fue la contención emocional de Diego Armando Maradona. El intermediario, Guillermo Coppola, que dice no tener memoria, encontré varias entrevistas donde Yanina cuenta que Coppola le decía: ‘Diego necesita hablar con vos’”, explicó Shaw sobre el vínculo que Diego habría tenido con la oriunda de Arequito.

Quién es el otro hombre que enfrenta a Andrea del Boca y Yanina Zilli

Además de Diego Armando Maradona, el otro megafamoso que habría despertado la interna entre Andrea del Boca y Yanina Zilli sería nada menos que Luis Miguel.

“Abril de 1990 en Mónaco, Andrea del Boca escribe: ‘Lo que pasó en Mónaco queda en Mónaco’. Fueron tres días en Mónaco. Alberto Mateyko viajó solo desde la Argentina. Andrea viajó con su mamá; se instalaron en el Hotel Hermitage y compartieron almuerzo, merienda, cenas y paseos”, explicó Nico Peralta sobre los días que habrían pasado Del Boca con el artista.

Además, citó a Mateyko, testigo del encuentro: “Si sucedió algo dentro de la habitación no lo sé. Sí te puedo decir que hubo buena onda, el encuentro entre ellos fue cordial, Luis Miguel fue caballero”. Andrea se estaba lanzando como cantante.

Por otro lado, la historia de Zilli con Luismi también es de película, según contó Pía Shaw. “Encontramos los textuales de Yanina Zilli. "Tuve una noche de amor, un touch and go; en ese momento no era tan conocida”.

