La interna amorosa que explica la enemistad entre Andrea del Boca y Yanina Zilli en Gran Hermano

Desde el mismo instante en que ingresaron a la casa de Gran Hermano , la química entre Andrea del Boca y Yanina Zilli llamó la atención. No hizo falta que intercambiaran demasiadas palabras: bastaron un par de miradas cruzadas y breves comentarios para que se advirtiera cierta incomodidad.

En SQP (América TV) lanzaron una fuerte teoría y aseguraron tener información sobre el posible motivo que las mantendría enfrentadas. Según revelaron, el origen del conflicto estaría vinculado a dos viejos amores que compartieron , una historia del pasado que habría dejado heridas abiertas.

Fue así que Pía Shaw se propuso repasar los hombres que pasaron por la vida de cada una para intentar identificar quién podría haber sido el origen del conflicto.

“¿Qué es lo primero que uno piensa? En hombres”, lanzó. Y sumó, sobre las consultas que realizó: “Me comunico con Silvestre (ex de Andrea) y dijo que con Yanina no tuvo nada que ver”.

Sin embargo, la teoría no terminó ahí. Shaw agregó otro nombre de peso. “ Diego Armando Maradona aparece en agenda. Andrea del Boca contó de la relación que tuvo con Diego ”, dijo. Por su parte, Nico Peralta aportó un dato más concreto para contextualizar esa versión: “Se dieron unos besos en la época de La Noche del Diez ”.

“Yanina Zilli fue la contención emocional de Diego Armando Maradona. El intermediario, Guillermo Coppola, que dice no tener memoria, encontré varias entrevistas donde Yanina cuenta que Coppola le decía: ‘Diego necesita hablar con vos’”, explicó Shaw sobre el vínculo que Diego habría tenido con la oriunda de Arequito.

Además de Diego Armando Maradona, el otro megafamoso que habría despertado la interna entre Andrea del Boca y Yanina Zilli sería nada menos que Luis Miguel.

“Abril de 1990 en Mónaco, Andrea del Boca escribe: ‘Lo que pasó en Mónaco queda en Mónaco’. Fueron tres días en Mónaco. Alberto Mateyko viajó solo desde la Argentina. Andrea viajó con su mamá; se instalaron en el Hotel Hermitage y compartieron almuerzo, merienda, cenas y paseos”, explicó Nico Peralta sobre los días que habrían pasado Del Boca con el artista.

Además, citó a Mateyko, testigo del encuentro: “Si sucedió algo dentro de la habitación no lo sé. Sí te puedo decir que hubo buena onda, el encuentro entre ellos fue cordial, Luis Miguel fue caballero”. Andrea se estaba lanzando como cantante.

Por otro lado, la historia de Zilli con Luismi también es de película, según contó Pía Shaw. “Encontramos los textuales de Yanina Zilli. "Tuve una noche de amor, un touch and go; en ese momento no era tan conocida”.