La encuesta más confiable anticipó quién será el primer eliminado de Gran Hermano

Este lunes se conocerá el nombre del primer concursante eliminado de Gran Hermano Generación Dorada.

Este lunes se conocerá al primer eliminado de Gran Hermano.

Por Agustín Zamora

Según la encuesta difundida por Fede Bongiorno, los más complicados en conseguir el apoyo del público son Yanina y Lucero, quienes presentaron el menor porcentaje de votos positivos tras esta primera semana de certamen.

Mientras que Pincoya y Carmiña lograron ganarse el cariño del público en pocos días, con más del doble de votos que varios de los participantes en la encuesta de redes sociales. Lo cual quedó demostrado en la votación positiva del jueves por la noche donde ambas fueron salvadas por el voto de los televidentes.

Lo que sorprendió fue la salvación de Manuel, que recibió un importante número de votos positivos que también lo dejó fuera de la gala de eliminación. De esta manera, quienes quedan en placa, que ahora empieza a ser negativa, son Yanina Zilli, Brian Sarmiento, Gabriel Lucero, Emanuel Di Gioia y Solange Abraham.

Quién será el primer eliminado de Gran Hermano

En este panorama, Bongiorno hizo una encuestra en X (ex Twitter) para tantear el panorama y conocer la opinión del público."¿Quién querés que sea eliminado de Gran Hermano?", escribió el influencer en sus redes y recibió más de 30 mil votos.

Según los datos de la publicación, Yanina Zilli con el 32,6% y Gabriel Lucero con el 50,8% presentan el mayor porcentaje de votos negativos tras cumplirse la primera semana del reality, por lo que tienen más chances de abandonar la casa más famosa del país.

Sin embargo, los resultados finales estarán disponibles el próximo lunes por la noche - la gala será este día dado que habrá un programa especial el domingo con dos ingresos-, cuando Santiago del Moro anuncie quien sea el primer eliminado de Gran Hermano.

Más abajo se ubica con poco más de 22% el exfutbolista y Emanuel (11,9%). La primera salvada de la noche, por lo tanto, sería Solange, que tiene poco menos de 11% de imagen negativa.

