La encuesta más confiable anticipó quién será el primer eliminado de Gran Hermano

Este lunes se conocerá el nombre del primer concursante eliminado de Gran Hermano Generación Dorada.

A tan solo 2 días de la primera gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada, las redes sociales y los portales especializados ya comenzaron a trazar el mapa del sentimiento popular. Las primeras encuestas que circulan en plataformas como Instagram y X indican una clara tendencia de quienes caminan por la cuerda floja.

Según la encuesta difundida por Fede Bongiorno, los más complicados en conseguir el apoyo del público son Yanina y Lucero, quienes presentaron el menor porcentaje de votos positivos tras esta primera semana de certamen.

Embed - Salvados: Carmiña, Pincoya y Manu bajaron de la placa de nominados - Gran Hermano 2026 Mientras que Pincoya y Carmiña lograron ganarse el cariño del público en pocos días, con más del doble de votos que varios de los participantes en la encuesta de redes sociales. Lo cual quedó demostrado en la votación positiva del jueves por la noche donde ambas fueron salvadas por el voto de los televidentes.

Lo que sorprendió fue la salvación de Manuel, que recibió un importante número de votos positivos que también lo dejó fuera de la gala de eliminación. De esta manera, quienes quedan en placa, que ahora empieza a ser negativa, son Yanina Zilli, Brian Sarmiento, Gabriel Lucero, Emanuel Di Gioia y Solange Abraham.

Gran Hermano Este lunes se conocerá al primer eliminado de Gran Hermano. web Quién será el primer eliminado de Gran Hermano En este panorama, Bongiorno hizo una encuestra en X (ex Twitter) para tantear el panorama y conocer la opinión del público."¿Quién querés que sea eliminado de Gran Hermano?", escribió el influencer en sus redes y recibió más de 30 mil votos.