Entrará una escribana a Gran Hermano para anunciar una denuncia en vivo: los detalles

Manuel: “Cada uno de mandó sus c4g4d4s, pero en una relación no te podes quejar de algo que vos permitís. Es bastante hipócrita decir que ‘me manipulaba o me hacía tal cosa’. Bueno, pero vos lo permitiste”#GranHermanopic.twitter.com/LP6li7xLJ1
Sin embargo, la situación se agravó en las últimas horas dentro de la casa. Durante una charla con sus compañeros, Manuel sorprendió al asegurar que manipuló emocionalmente a la influencer durante el noviazgo y que luego le atribuyó la responsabilidad por permitir esas situaciones.
Ante estas declaraciones, Zoe envió una carta documento que prohíbe terminantemente al participante cualquier mención pública sobre su persona o la relación que mantuvieron.
La notificación se realizará en pleno aislamiento, un hecho inédito que busca frenar el avance de los comentarios del joven frente a las cámaras de Telefe.
Las palabras de Manuel no solo provocaron la reacción judicial de Bogach, sino que también desataron la furia de los seguidores del reality. En plataformas como X y TikTok, los usuarios manifestaron un rechazo absoluto hacia la actitud del participante, calificando sus dichos como una confesión de maltrato psicológico.
La comunidad digital ya se organiza para convertir a Manuel en el primer eliminado de esta edición en caso de que quede nominado. Cabe recordar que las encuestas lo posicionan como uno de los jugadores con mayor imagen negativa. Mientras tanto, crece la expectativa por ver su reacción cuando la escribana cruce la puerta para comunicarle la restricción.
Este episodio suma una carga de tensión extra a una semana marcada por el impacto de los "carpetazos" externos que condicionan el juego desde el primer día.