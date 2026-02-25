Entrará una escribana a Gran Hermano para anunciar una denuncia en vivo: los detalles

Santiago del Moro anunció que una escribana ingresará este miércoles para notificar formalmente al participante sobre la medida legal de su expareja.

Un concursante de Gran Hermano será advetido en vivo por una denuncia de su ex.

La tensión en Gran Hermano Generación Dorada alcanzó un punto crítico tras el anuncio de una medida legal sin precedentes. Santiago del Moro confirmó en vivo que la producción permitirá el ingreso de una escribana para notificar a Manuel Ibero sobre una restricción impulsada por Zoe Bogach.

La influencer tomó esta decisión luego de que el jugador revelara detalles íntimos de su pasado vínculo y realizara confesiones que generaron un repudio masivo en las redes sociales.

El detonante de la medida legal en Gran Hermano El conflicto legal surge de la escandalosa separación que la pareja protagonizó meses antes del debut del programa, cuando Bogach expuso pruebas de infidelidad en sus redes.

El ex de Zoe:



Manuel: “Cada uno de mandó sus c4g4d4s, pero en una relación no te podes quejar de algo que vos permitís. Es bastante hipócrita decir que ‘me manipulaba o me hacía tal cosa’. Bueno, pero vos lo permitiste”#GranHermano pic.twitter.com/LP6li7xLJ1 — tosti (@tostibelen) February 24, 2026 Sin embargo, la situación se agravó en las últimas horas dentro de la casa. Durante una charla con sus compañeros, Manuel sorprendió al asegurar que manipuló emocionalmente a la influencer durante el noviazgo y que luego le atribuyó la responsabilidad por permitir esas situaciones.

Ante estas declaraciones, Zoe envió una carta documento que prohíbe terminantemente al participante cualquier mención pública sobre su persona o la relación que mantuvieron.