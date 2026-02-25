Quién es Cinzia Francischiello, la venezolana que entró a Gran Hermano

´La edición Generación Dorada del reality se caracterizó por la pluralidad de nacionalidades de los concursantes.

La segunda tanda de ingresos a Gran Hermano Generación Dorada sumó una dosis de frescura internacional con la llegada de Cinzia Francischiello. La joven venezolana cruzó la puerta de la casa más famosa del país este martes 24 de febrero, marcando un hito histórico para el formato en Argentina y aportando un perfil que promete no pasar desapercibido ante las cámaras de Telefe.

Bajo el usuario @cinziafd, la nueva participante ya cuenta con una comunidad de más de 200 mil seguidores que respaldan su carrera como estudiante de actuación y trabajadora del medio televisivo. Cinzia llega con un objetivo claro: consagrarse como la primera venezolana en participar del reality en el país.

Embed Así se presentaba Cinzia Francischiello para entrar a la casa



Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/l3JzAyZAcV — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 25, 2026 Sin embargo, su presentación incluyó una advertencia contundente para sus compañeros y el público: odia profundamente que la etiqueten como "botinera" y asegura que, dentro de la convivencia, no seguirá reglas impuestas: "Haré lo que yo quiera", sentenció.

Con un carácter fuerte y una impronta cosmopolita, Cinzia se suma a los 18 integrantes que ingresaron el lunes, completando un staff que este febrero de 2026 busca recuperar el liderazgo del rating.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cinzia Francischiello Di Vecchia (@cinziafd) La expectativa ahora gira en torno a cómo se integrará al grupo y si su actitud desafiante generará los primeros roces en una casa que ya empieza a sentir la presión del encierro.