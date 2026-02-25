Quién es Cinzia Francischiello, la venezolana que entró a Gran Hermano

Bajo el usuario @cinziafd,la nueva participante ya cuenta con una comunidad de más de 200 mil seguidores que respaldan su carrera como estudiante de actuación y trabajadora del medio televisivo. Cinzia llega con un objetivo claro: consagrarse como la primera venezolana en participar del reality en el país.
Así se presentaba Cinzia Francischiello para entrar a la casa
Sin embargo, su presentación incluyó una advertencia contundente para sus compañeros y el público: odia profundamente que la etiqueten como "botinera" y asegura que, dentro de la convivencia, no seguirá reglas impuestas: "Haré lo que yo quiera", sentenció.
La expectativa ahora gira en torno a cómo se integrará al grupo y si su actitud desafiante generará los primeros roces en una casa que ya empieza a sentir la presión del encierro.
La nueva integrante de Gran Hermano tiene una vida establecida en Argentina
Instalada en Argentina, la venezolana de 31 años estudia actuación y cuenta con experiencia previa en el mundo de la televisión. Su perfil mediático ya era conocido antes de cruzar la puerta de Gran Hermano, puesto que trabajaba en DGO, la plataforma oficial para seguir el reality las 24 horas.
Meses atrás, en redes sociales, mostró que se comprometió con Dylan Gissi, actual jugador de Patronato de Paraná, con quien vive y se casará una vez que abandone el reality.