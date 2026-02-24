De la escena under de Buenos Aires a Gran Hermano 2026: la historia secreta de Divina Gloria

Su figura atravesó distintas etapas en la televisión y la música desde los años 80. Compartió set con artistas como Fito Paéz y Willy Crook.

Divina Gloria presenta un emotivo documental sobre la historia de una familia de actores judíos durante el Holocausto.

La incorporación de Divina Gloria a Gran Hermano 2026 despertó interés en públicos jóvenes y reactivó la memoria de quienes la siguen desde los años ochenta. La artista construyó una carrera extensa que combinó televisión popular, música y escena alternativa en Argentina.

Divina Gloria Su nombre real y edad Divina Gloria nació como Martha Gloria Goldsztern el 6 de febrero de 1962. Adoptó su nombre artístico en los comienzos de su recorrido en el circuito under porteño, especialmente vinculado al espacio cultural Parakultural, referencia clave de la contracultura de los años ochenta. En la actualidad tiene 64 años, recién cumplidos, aunque en algunas apariciones televisivas recientes todavía figuraba con 63.

El salto a la masividad con Alberto Olmedo Uno de los momentos decisivos de su carrera llegó junto a Alberto Olmedo. La actriz se convirtió en una de las denominadas “Chicas Olmedo” al participar en el programa No toca botón, ciclo que marcó una época en la televisión argentina durante la década del ochenta. Esa exposición la proyectó hacia el gran público y consolidó su presencia en el espectáculo masivo.

Gran Hermano Se confirmó el cronograma de programas de Gran Hermano web Vínculo con el rock nacional y el pop Además de su faceta televisiva, mantuvo una relación estrecha con el rock argentino. Participó en el videoclip de “Ciudad de pobres corazones”, tema emblemático de Fito Páez dirigido por Fernando Spiner. En el plano musical desarrolló un perfil propio que recorrió pop, tango y jazz. Colaboró con músicos como Willy Crook y Daniel Melingo, este último exintegrante de Los Abuelos de la Nada y Los Twist.