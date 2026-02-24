24 de febrero de 2026 - 20:15

De la escena under de Buenos Aires a Gran Hermano 2026: la historia secreta de Divina Gloria

Su figura atravesó distintas etapas en la televisión y la música desde los años 80. Compartió set con artistas como Fito Paéz y Willy Crook.

Divina Gloria presenta un emotivo documental sobre la historia de una familia de actores judíos durante el Holocausto.

Su nombre real y edad

Divina Gloria nació como Martha Gloria Goldsztern el 6 de febrero de 1962. Adoptó su nombre artístico en los comienzos de su recorrido en el circuito under porteño, especialmente vinculado al espacio cultural Parakultural, referencia clave de la contracultura de los años ochenta. En la actualidad tiene 64 años, recién cumplidos, aunque en algunas apariciones televisivas recientes todavía figuraba con 63.

El salto a la masividad con Alberto Olmedo

Uno de los momentos decisivos de su carrera llegó junto a Alberto Olmedo. La actriz se convirtió en una de las denominadas “Chicas Olmedo” al participar en el programa No toca botón, ciclo que marcó una época en la televisión argentina durante la década del ochenta. Esa exposición la proyectó hacia el gran público y consolidó su presencia en el espectáculo masivo.

Vínculo con el rock nacional y el pop

Además de su faceta televisiva, mantuvo una relación estrecha con el rock argentino. Participó en el videoclip de “Ciudad de pobres corazones”, tema emblemático de Fito Páez dirigido por Fernando Spiner. En el plano musical desarrolló un perfil propio que recorrió pop, tango y jazz. Colaboró con músicos como Willy Crook y Daniel Melingo, este último exintegrante de Los Abuelos de la Nada y Los Twist.

Cine y teatro: una presencia constante

Su recorrido también incluyó cine y teatro. Formó parte de películas como Los gauchos judíos, Peperina y Almejas y mejillones, además de participar en revistas y comedias musicales. Esa versatilidad le permitió transitar desde la comedia pícara hasta propuestas vinculadas a la música y la experimentación escénica. La llegada al reality reintrodujo en la pantalla a una figura que supo moverse entre lo popular y lo alternativo, con una identidad artística construida a lo largo de distintas etapas del espectáculo argentino.

