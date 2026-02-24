24 de febrero de 2026 - 18:18

Gran Hermano Generación Dorada: dónde ver gratis la transmisión en vivo las 24 horas

Enterate dónde podes seguir todo lo que pasa en la casa más famosa de la televisión argentina, minuto a minuto, gratis por streaming y cable.

Dónde ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada por streaming y cable

Dónde ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada por streaming y cable

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este lunes se vivió el gran estreno de Gran Hermano Generación Dorada, la edición que celebra 25 años desde que el reality show llegó a la televisión argentina. En la gala de estreno ingresaron los primeros 18 participantes, quienes comenzaron el juego con todo ya que sólo tienen 48 horas de competencia antes de la primera gala de nominación.

El certamen de este año promete una presión constante y riesgo inminente de eliminación, por lo que son miles los fanáticos que no quieren perderse ni un minuto de lo que sucede en la casa más famosa. Este año, la transmisión oficial de Telefe se podrá ver de manera ininterrumpida por plataformas legales de streaming y TV.

Gran Hermano "Generación Dorada"
Gran Hermano

Gran Hermano "Generación Dorada" ya conoce a sus primeros 18 concursantes.

Dónde se puede ver Gran Hermano 2026 por streaming

Tras el bloqueo de plataformas ilegales como Xuper TV (ex Magis Tv) y la decisión de dejar de lado las épocas de Pluto TV, Telefe ideó un despliegue de multiplataformas, legales y oficiales para que el público no se pierda ni un minuto de esta Generación Dorada de Gran Hermano. Con esta actualización, se podrá disfrutar del programa a través de las siguientes plataformas:

  • Streams Telefe: Se podrá ver el programa de forma gratuita a través de los canales oficiales de YouTube y Twitch de la emisora. Esta opción cuenta con la reacción y análisis en vivo de la ex Gran Hermano, Lucila "La Tora" Villar y el comunicador Fefe Bongiorno.
  • DGO: La aplicación de DirecTV volverá como una alternativa central para poder acceder a la transmición en vivo de la casa las 24 horas sin interrumpciones. Esta opción es gratuita para los usuarios que tenga el servicio de DirecTV.
Gran Hermano Generacion Dorada

Dónde ver Gran Hermano 2026 por TV

Para quienes prefieren disfrutar del programa por la televisión tradicional, las galas de Gran Hermano se transmiten de lunes a jueves a las 22:15 por la pantalla de Telefe. Además, la señal en vivo está habilitada en los siguientes canales:

  • DirecTV: Canales 123 y 1123 (HD).
  • Flow: Canal 10.Cablevisión y Telecentro: Canal 12
  • Telecentro Play: Canales 12 y 1001

Esta nueva edición de Gran Hermano llevará a los participantes a vivir momentos de pura tensión, ya que el próximo miércoles se vivirá la primera gala de nominación. Además, este año se sumará la "Puerta Roja", la cual estará ubicada en la mitad del patio exterior y promete ser un elemento que alterará por completo la dinámica del juego.

