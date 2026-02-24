Gran Hermano Generación Dorada: dónde ver gratis la transmisión en vivo las 24 horas

Enterate dónde podes seguir todo lo que pasa en la casa más famosa de la televisión argentina, minuto a minuto, gratis por streaming y cable.

Este lunes se vivió el gran estreno de Gran Hermano Generación Dorada, la edición que celebra 25 años desde que el reality show llegó a la televisión argentina. En la gala de estreno ingresaron los primeros 18 participantes, quienes comenzaron el juego con todo ya que sólo tienen 48 horas de competencia antes de la primera gala de nominación.

El certamen de este año promete una presión constante y riesgo inminente de eliminación, por lo que son miles los fanáticos que no quieren perderse ni un minuto de lo que sucede en la casa más famosa. Este año, la transmisión oficial de Telefe se podrá ver de manera ininterrumpida por plataformas legales de streaming y TV.

Gran Hermano "Generación Dorada" Gran Hermano "Generación Dorada" ya conoce a sus primeros 18 concursantes. web Dónde se puede ver Gran Hermano 2026 por streaming Tras el bloqueo de plataformas ilegales como Xuper TV (ex Magis Tv) y la decisión de dejar de lado las épocas de Pluto TV, Telefe ideó un despliegue de multiplataformas, legales y oficiales para que el público no se pierda ni un minuto de esta Generación Dorada de Gran Hermano. Con esta actualización, se podrá disfrutar del programa a través de las siguientes plataformas:

Streams Telefe: Se podrá ver el programa de forma gratuita a través de los canales oficiales de YouTube y Twitch de la emisora. Esta opción cuenta con la reacción y análisis en vivo de la ex Gran Hermano, Lucila "La Tora" Villar y el comunicador Fefe Bongiorno.

Se podrá ver el programa de forma gratuita a través de los canales oficiales de de la emisora. Esta opción cuenta con la reacción y análisis en vivo de la ex Gran Hermano, Lucila "La Tora" Villar y el comunicador Fefe Bongiorno. DGO: La aplicación de DirecTV volverá como una alternativa central para poder acceder a la transmición en vivo de la casa las 24 horas sin interrumpciones. Esta opción es gratuita para los usuarios que tenga el servicio de DirecTV. Gran Hermano Generacion Dorada Dónde ver Gran Hermano 2026 por TV Para quienes prefieren disfrutar del programa por la televisión tradicional, las galas de Gran Hermano se transmiten de lunes a jueves a las 22:15 por la pantalla de Telefe. Además, la señal en vivo está habilitada en los siguientes canales: