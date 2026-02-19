Se conoció el absurdo sueldo que recibirán por semana los participantes de Gran Hermano

La nueva edición del reality está pronto a comenzar y se conoció el ingreso semanal que tendrá cada uno de los nuevos "hermanitos".

Se supo el sueldo semanal de los nuevos concursantes de Gran Hermano.

En medio del furor por el regreso de Gran Hermano, se conocieron detalles sobre el salario semanal de los concursantes. Durante un streaming de Jotax Digital, Santiago Sposato reveló: “Se paga por semana. O sea, cuando vos salgas, te van a decir ‘estuviste 17 semanas, te corresponde esto’”.

Los panelistas habían estimado que los participantes podrían ganar entre 500.000 y 800.000 pesos, basados en que prácticamente le entregan toda su imagen a la producción para hacer lo que quieran. No obstante, la cifra exacta sorprendió a todos: 137.000 pesos (poco menos de 560 mil pesos al mes) por semana será el monto base que recibirá cada nuevo concursante, generando el malestar de los presentes y de los fans.

El regreso de Santiago del Moro como conductor del reality fue confirmado. Volverá a estar al frente de las galas en vivo y de los momentos clave del juego, tal como en las ediciones anteriores.

Aunque la producción mantiene en reserva la lista oficial de participantes, circulan rumores sobre una combinación de exconcursantes históricos, nuevas figuras del espectáculo, celebridades y deportistas. El aislamiento de los concursantes comenzará este fin de semana, lo que permitirá al público seguir estrategias, alianzas y conflictos casi en tiempo real.

Gran Hermano La nueva temporada trae cambios tanto en los participantes como en la casa de Gran Hermano. Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la eliminación de la clásica pileta, que será reemplazada por una playa artificial, anticipando nuevas pruebas y dinámicas dentro del juego.