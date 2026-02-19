19 de febrero de 2026 - 10:52

Se conoció el absurdo sueldo que recibirán por semana los participantes de Gran Hermano

La nueva edición del reality está pronto a comenzar y se conoció el ingreso semanal que tendrá cada uno de los nuevos "hermanitos".

Se supo el sueldo semanal de los nuevos concursantes de Gran Hermano.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

En medio del furor por el regreso de Gran Hermano, se conocieron detalles sobre el salario semanal de los concursantes. Durante un streaming de Jotax Digital, Santiago Sposato reveló: “Se paga por semana. O sea, cuando vos salgas, te van a decir ‘estuviste 17 semanas, te corresponde esto’”.

Los panelistas habían estimado que los participantes podrían ganar entre 500.000 y 800.000 pesos, basados en que prácticamente le entregan toda su imagen a la producción para hacer lo que quieran. No obstante, la cifra exacta sorprendió a todos: 137.000 pesos (poco menos de 560 mil pesos al mes) por semana será el monto base que recibirá cada nuevo concursante, generando el malestar de los presentes y de los fans.

EL MONTO QUE IMPACTA: ¿CUÁNTO COBRARÍAN LOS PARTICIPANTES EN LA FAMOSA CASA?
@jotaxdigital

EL MONTO QUE IMPACTA: ¿CUÁNTO COBRARÍAN LOS PARTICIPANTES EN LA FAMOSA CASA? Mirá la nota completa en nuestro canal de YouTube Jotax Digital YaFueTodo - Lunes a Viernes 11hs por YouTube AleCastelo BarbieGyalay SantiagoSposato

sonido original - Jotax.Digital - Jotax.Digital

Detalles de la nueva edición de Gran Hermano

El regreso de Santiago del Moro como conductor del reality fue confirmado. Volverá a estar al frente de las galas en vivo y de los momentos clave del juego, tal como en las ediciones anteriores.

Aunque la producción mantiene en reserva la lista oficial de participantes, circulan rumores sobre una combinación de exconcursantes históricos, nuevas figuras del espectáculo, celebridades y deportistas. El aislamiento de los concursantes comenzará este fin de semana, lo que permitirá al público seguir estrategias, alianzas y conflictos casi en tiempo real.

Gran Hermano
Renovaciones en la casa

La nueva temporada trae cambios tanto en los participantes como en la casa de Gran Hermano. Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la eliminación de la clásica pileta, que será reemplazada por una playa artificial, anticipando nuevas pruebas y dinámicas dentro del juego.

Además, la producción busca reforzar la interacción en plataformas digitales, ampliando la experiencia más allá de la pantalla tradicional y permitiendo a la audiencia participar de manera más activa. Santiago del Moro compartió algunas imágenes de la renovación, sorprendiendo a los seguidores con la transformación integral del espacio y la escenografía.

Gran Hermano
