18 de febrero de 2026 - 08:56

Alex Caniggia mandó al frente a Telefe y reveló por qué no será parte de Gran Hermano

El mediático era uno de los famosos con posibilidades de entrar a la nueva edición del reality que comienza esta semana.

Alex Caniggia no será parte de Gran Hermano: Generación Dorada.

Alex Caniggia no será parte de Gran Hermano: Generación Dorada.

Los Andes
Por Agustín Zamora

Ya se había rumoreado con la posible participación de los hermanos Caniggia en Gran Hermano: Generación Dorada. Ambos estuvieron en varios realities y Alex ya había pasado por la casa VIP en España. Sin embargo, el hijo de Mariana Nannis reveló que no aceptó la propuesta y mandó al frente a Telefe.

"Me hubiese encantado estar, eliminar a cada muerto de copa, a cada mamarracho, uno por uno. Es la gran casa de Gran Hermano, pero está muy loca la gente de Gran Hermano", lanzó Caniggia en su cuenta de Instagram, a modo de comunicado para sus seguidores.

"Me querían dar mugre, comparado con que yo gano en verdes", contó Alex Caniggia, mientras mostraba billetes de dólares. "Les hago una recomendación, mientras en mi mansión me fumo un habano, agarren mi contrato, háganlo un rollo con vaselina y métanselo en el o...", gritó el influencer en el cierre de su video.

Probablemente Alex Caniggia pretendía cobrar parecido a lo que le pagaron en Gran Hermano VIP España, donde estuvo algunas semanas, al poco tiempo del nacimiento de Venezia. Claramente, en el formato de Argentina hay otro presupuesto. De esta manera, un famoso se quedó fuera de Generación Dorada.

Santiago del Moro adelantó detalles de lo que será el regreso del reality

Gran Hermano nunca pasó desapercibido, siempre fue un éxito”, afirmó el conductor quien destacó el vínculo personal que mantiene con el programa desde sus inicios en la televisión.

Del Moro explicó que esta nueva versión no será un Gran Hermano de famosos ni VIP, como se había especulado, sino una edición abierta a todos, pensada para jugadores apasionados por el formato.

Alex Caniggia no será parte de Gran Hermano: Generación Dorada.

Del proceso surgieron 42 preseleccionados, aunque no todos ingresarán a la casa: “Estamos muy contentos con la preselección. Creemos que los currículums, las carreras y los fandoms quedan afuera”.

Entre las novedades del juego, Del Moro adelantó la incorporación de la placa planta, una instancia en la que el público podrá votar para eliminar a quienes considere que están sin motivación o no han arriesgado nada en el juego.

Alex Caniggia no será parte de Gran Hermano: Generación Dorada.

Además, regresará el sistema de nominación 3, 2 y 1, con tres votos para un jugador, dos para otro y uno para un tercero: “Queremos que el que entra se dé cuenta dónde está y que juegue”.

La casa también tendrá importantes modificaciones: nuevos sectores, dos piletas, una puerta roja renovada, una plazita y cambios en los cuartos, además de elementos inéditos que formarán parte del juego.

