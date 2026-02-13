La angustia de Melody Luz al recordar su separación con Alex Caniggia: "No lo perdoné a..."

Cuando se separaron, la bailarina fue durísima contra su ex y reveló las actitudes que la llevaron a terminar su relación.

Melody Luz y Alex Caniggia se separaron a principios del 2025, en medio de un escándalo. Ella lo acusó de estar con otras mujeres mientras estaba embarazada y de faltarle el respeto, incluso, después de nacida Venezia. El tiempo pasó, pudieron reconciliarse y ahora son pareja nuevamente. Sin embargo, hay cosas que aun le duelen a la bailarina.

La mediática confesó, en Entrevista Rosa con la Tía Sebi, que decidió hacer públicos los motivos de su separación por bronca. "Él estaba con la nena y no me respondía, entonces yo en la calentura, llamaba a los medios", expresó. "Toda esa experiencia me ayudó a madurar y aprender", reconoció.

Melody Luz Melody Luz contó detalles sobre la separación que tuvo de Alex Caniggia. web Melody Luz salió dolida de la separación "¿Vos me lastimaste estando embarazada y después teniendo una hija y no te importó nada? Ahora jodete", manifestó Melody Luz. Alex Caniggia hizo mucho, tanto en público como en privado, para convencerla de darle una segunda oportunidad y ella lo hizo. "Estamos en un vínculo monogámico. Yo me estoy replanteando el deseo fuera de lo que es el amor", reconoció sin filtros.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Tia Sebi (@sebimanzoni) "Sí me parece que no está bien que, si tu mujer está embarazada o acaba de parir, y vos te estás por ir a España tres meses y ella te va a bancar con tu bebé acá, es una falta de respeto hablarte con otras", sumó. A medida que recordaba el mal momento que pasó, cambió su semblante y su voz se quebró.