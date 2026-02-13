La angustia de Melody Luz al recordar su separación con Alex Caniggia: "No lo perdoné a..."

Melody Luz y Alex Caniggia se separaron a principios del 2025, en medio de un escándalo. Ella lo acusó de estar con otras mujeres mientras estaba embarazada y de faltarle el respeto, incluso, después de nacida Venezia. El tiempo pasó, pudieron reconciliarse y ahora son pareja nuevamente. Sin embargo, hay cosas que aun le duelen a la bailarina.
La mediática confesó, en Entrevista Rosa con la Tía Sebi, que decidió hacer públicos los motivos de su separación por bronca. "Él estaba con la nena y no me respondía, entonces yo en la calentura, llamaba a los medios", expresó. "Toda esa experiencia me ayudó a madurar y aprender", reconoció.
Melody Luz salió dolida de la separación
"¿Vos me lastimaste estando embarazada y después teniendo una hija y no te importó nada? Ahora jodete", manifestó Melody Luz. Alex Caniggia hizo mucho, tanto en público como en privado, para convencerla de darle una segunda oportunidad y ella lo hizo. "Estamos en un vínculo monogámico. Yo me estoy replanteando el deseo fuera de lo que es el amor", reconoció sin filtros.
"Sí me parece que no está bien que, si tu mujer está embarazada o acaba de parir, y vos te estás por ir a España tres meses y ella te va a bancar con tu bebé acá, es una falta de respeto hablarte con otras", sumó. A medida que recordaba el mal momento que pasó, cambió su semblante y su voz se quebró.
"No lo perdoné al 100% porque un proceso tan lindo como llevar vida adentro y saber que tu pareja se está hablando con otras... Yo se lo dije a él, si sabía que esto iba a ser así, no sé si la hubiese tenido a Venezia y es algo que me duele porque a mi hija la amo con todo mi corazón", dijo Melody Luz con un nudo en la garganta.